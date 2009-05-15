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Ergenekon sanığı açlık grevinde

Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan sanıklardan Doç. Ümit Sayın, 'Buradan ya ölüm çıkacak ya dirim' dedi

15 Mayıs 2009 03:00

Ergenekon davası kapsamında tutuklu yargılanan sanıklardan Doç.Dr. Ümit Sayın, açlık grevine başladı. Avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama dağıtan Sayın, "Buradan ya ölüm çıkacak ya dirim" dedi.

Sayın, suçsuz yere hapiste tutulduğu gerekçesiyle 10 Mayıs 2009'dan itibaren açlık grevine başladığını söyledi.

Kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda, yaklaşık 15 aydır ne suç işlediğini bilmeden tutuklu bulunduğunu belirten Sayın,"Sözde Ergenekon örgütünün üyesi olmak ve halkı isyana teşvik ile suçlanıyorum" dedi.

Sayın sözlerine, "Birkaç kişinin telefon numarasının üzerimden çıkması nedeniyle sözde Ergenekon örgütüne üye sayılıyorum. Birkaç telefon görüşmesi nedeniyle de halkı isyana teşvit etmiş sayılıyorum. İki kişinin telefon görüşmesiyle halk isyana teşvik edilmez. Bu davayı yada soruşturmayı yaptıran güç gerçek Ergenekon ve gladyodur. Buradan ya ölüm çıkacak yada dirim" diye devam etti.

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