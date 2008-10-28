Ergenekon sakin başladı, gergin devam etti

Ergenekon davasının bugün yapılan 4. duruşmasında yer yer genginlikler yaşandı. İddianamenin okunması sırasında sanıklarla mahkeme üyeleri arasında sert konuşmalar oldu. Sanıklardan Hayrettin Ertekin fenalaşırken, Zekeriya Öztürk de salondan atıldı. Resmi tatilin araya girmesi nedeniyle duruşma 30 Ekim Perşembe günü saat 09.30’a ertelendi.Yaklaşık 6 saat süren duruşma, iddianamenin 123. sayfasının okunmasıyla sona erdi. 2 bin 455 sayfalık iddianamenin 123 sayfasının okunmasıyla, geriye 2 bin 332 sayfası kaldı. Duruşma sonunda, tutuksuz yargılanan ve iddianamede 1 numaralı sanık olarak adı geçen Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu hakkındaki adli takibat kaldırıldı. Alemdaroğlu, artık polis merkezine gidip imza atmak zorunda kalmayacak.Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın bugünkü duruşmasına, aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de yer aldığı 46 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.Sanıkların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, başka suçtan tutuklu olan Semih Tufan Gülaltay ve Sedat Peker ile bazı tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.Duruşma, gelen sanıklar ile avukatların kimler olduğunun kayıt altına alınması işlemiyle, saat 09.00'da başladı.Önceki oturumlara göre sanık avukatlarının sayısının daha az olması nedeniyle bütün basın mensupları, mahkeme heyeti, savcılar, sanıklar, avukatlar ve izleyicilerin bulunduğu iç salona alındı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların yerlerini almasının ardından katılan sanıklar ile avukatların isimleri tespit edildi.Bu işlemin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, iddianamenin okunmasına kaldığı yerden devam edileceğini bildirdi. Dünkü oturumda, 31. sayfadan başlanan ve sanıkların kimlik bilgileri gibi bilgilerin yer aldığı ilk bölümü okunmayan 2 bin 455 sayfalık iddianame, 73. sayfasına kadar okunmuştu.Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, saat 09.05'te iddianameyi kalınan yerden okumaya başladı. Pekgüzel, soruşturmada ele geçirilen malzeme ve silahlara ilişkin iddianamedeki bir bölümü okurken bazı tutuklu sanıklar oturdukları yerden “Yalan, yalan... En kısa zamanda ispatlayacaksın bunu” diye tepki gösterdiler.Bu sözler üzerine Başkan Köksal Şengün, bir daha aynı şekilde müdahalede bulunan sanıkların dışarı çıkartılacağını belirterek, “herkesin adabımuaşerete uymak zorunda olduğunu” söyledi. Bu sırada tutuklu Perinçek'in “Burada yasalara uyulmuyor” dediği duyuldu.Savcı Pekgüzel'in iddianamede sanık Mehmet Fikri Karadağ ile ilgili bölümleri okuduğu sırada salonun arka tarafında oturan bazı tutuksuz sanıklar arasında gülüşmeler oldu.Gülüşmeler nedeniyle Savcı Pekgüzel de “Savcı sizin savunmanıza hiçbir şey demiyor. Lütfen sanık da sanıklığını...” diye konuştu.İddianamenin okunması sırasında ayağa kalkan bir tutuklu sanık, duruma müdahale eden Başkan Şengün'ün uyarısı üzerine yerine oturdu.Tutuksuz sanık Kemal Yalçın Alemdaroğlu ile tutuklu yargılanan Doğu Perinçek arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin bölüm okunduğu sırada, bu kez Perinçek tepki gösterdi.Yine telefon görüşmelerine ilişkin iddianamedeki bir bölümü okuyan savcı, küfürlü bir söz bulunduğunu belirterek, bu bölümü okumadan geçeceğini söyledi.Bu sırada bir sanık ayağa kalkarak söz konusu bölümün okunmasını istediğini bildirdi. Başka bir sanık da “Ne alakası var iddianame ile” dedi. Bunun üzerine küfürlü bölüm kısaltılarak okundu.Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, saat 10.30 sıralarında kayıt yapılan CD'nin değiştirileceğini söyleyerek, iddianamenin okunmasına kısa bir süre ara verdi. Bu arada bazı avukatlar da iddianamenin 106. ve 107. sayfalarındaki bazı bölümlerin okunmadığını öne sürdü.Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Şengün, savcı Nihat Taşkın'a, “Gözden mi kaçtı acaba?” diye sordu. Bunun üzerine Taşkın, ortak talep doğrultusunda tekrar olan bazı bölümlerin atlandığını belirtti.Savcı Taşkın iddianameyi okurken, tutuklu sanıklardan Hayrettin Ertekin'in avukatı Taner Uzun, müvekkilinin rahatsızlandığını belirterek, sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi. Başkan Şengün, bina önünde doktor ve ambulansın bulunduğunu hatırlatarak, sanıkların istenildiği zaman sağlık kontrolünden geçirilebileceğini söyledi. Görevliler eşliğinde götürülen Ertekin’e sağlık ekibi müdahale etti.Bu olayın hemen ardından tutuklu sanıklardan emekli binbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk agresif davranışları yüzünden salondan çıkarıldı.Savcının okuması sırasında ‘Ergenekon Terör Örgütü'nün deşifre edilen askeri kanat bölümünde "Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmaya çalıştığı" cümlesinden sonra sanık Öztürk, "Genelkurmay Başkanlığı'ndan sorun!" diye bağırdı. Bunun üzerine, mahkeme başkanı, "Oturduğunuz yerden bağırmayın! Saygısızlık yapmayın! Çıkarın dışarı!" diyerek askeri görevlilere talimat verdi. Jandarmalar da sanık Zekeriya Öztürk'ü duruşma salonundan çıkardı.Yaklaşık 6 saat süren duruşma, iddianamenin 123. sayfasının okunmasıyla sona erdi. Duruşma, resmi tatilin araya girmesi nedeniyle duruşma 30 Ekim Perşembe günü saat 09.30'a ertelendi.2 bin 455 sayfalık iddianamenin 123 sayfasının okunmasıyla, geriye 2 bin 332 sayfası kaldı. Duruşma sonunda, tutuksuz yargılanan ve iddianamede 1 numaralı sanık olarak adı geçen Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu hakkındaki adli takibat kaldırıldı. Alemdaroğlu, artık polis merkezine gidip imza atmak zorunda kalmayacak.