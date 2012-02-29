Ergenekon Partisi Genel Başkanı gözaltında

T24 - İzmir’de kurulan Ergenekon Partisi Genel Başkanı Avukat Tercan Ülük ile elebaşılığını yaptığı öne sürülen çete polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Çetenin, açıklarını buldukları işadamlarına ulaşıp, 'Hakkında dava açarız ve haber yaptırırız' diye tehdit ederek para istedikleri iddia edildi. Tercan Ülük, eski bir MİT görevlisi ve bir eski askerin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, Tercan Ülük ile eşinin avukatlık bürosunda arama yapıldı. Çetenin, bir başka operasyonda yakalanıp tutuklanan PKK itirafçısı Muzaffer Köse ile de bağlantılı olduğu iddia edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren şebekeyi çökertmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takipte şebekeyi deşifre eden polis, bugün sabah saatlerinde çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bir süre önce İzmir’de kurulan Ergenekon Partisi’nin Genel Başkanı aynı zamanda da avukat olan Tercan Ülük, avukat eşi Ayla Ülük, kardeşi Bülent Ülük, Susurluk Davası sanıklarından eski MİT’çi Hasan A. subaylıktan atılma ve bir yerel gazetenin sahibi Cem Ç. ile Veysi K. gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, üç polis telsizi, bir ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ile 83 fişek, sahte iki polis kimliği, bir sahte MİT kimliği, bir sahte basın kartı, kelepçe ve bazı belgeler ele geçirildi. Çeteelebaşı olduğu ileri süürlen Tercan Ülük ile eşinin avukatlık bürolarında aramaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca bir internet haber sitesinin sahibi ve Akın Birdal suikastinin şüphelisi Yakup G.’nin de arandığı belirtildi.



'Bayat tatlı' şantajıyla 500 bin lira



'Tehdit, şantaj, nitelikli dolandırıcılık ve işyeri ele geçirme' gibi olaylara karıştıkları öne sürülen şebekenin, takip ettikleri ve açığını buldukları bazı işadamlarına mail ya da cep telefonundan ulaştıkları, tehdit yoluyla da para sızdırdıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bir pastane zincirinin sahibi olan işadamına cep telefonundan ulaşıp, "Senin pastanenden yediğimiz tatlı midemizi bulandırdı ve hasta olduk. Bayat tatlı satıyorsun. Eğer haber yapmamızı ya da sana dava açmamızı istemiyorsan bize 500 bin TL ver" diye tehdit ettikleri, bunun üzerine de işadamının polise başvurduğu belirtildi.



PKK itirafçısıyla bağlantı iddiası



Ayrıca şebekenin, bir süre önce yine İzmir’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece çete elebaşılığı suçlamasıyla tutuklanan PKK itirafçısı Muzaffer Köse ile bağlantılı oldukları, silah kullanılması gereken eylemlerde destek aldıkları öne sürüldü. Çete üyelerinin benzer yöntemlerle yaklaşık 100 bin TL’lik haksız kazanç elde ettikleri ve bazı ünlü sanatçıları da ağlarına düşürdükleri iddia edildi Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.