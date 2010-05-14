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Ergenekon operasyonu: 30 gözaltı

10 ilde gerçekleşen eş zamanlı oprasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı oprasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Konya'da geçen yıl nisan ayında 6 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonu kapsamında 11 ilde evlerinde arama yapılan yaklaşık 30 kişi delillerin incelenmesinin ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Konya ile aralarında İstanbul, Ankara, Antalya, Isparta'nın da bulunduğu 11 ilde toplam 37 kişinin evinde arama yaptı.

Toplanan delillerin incelenmesinin ardından Savcı, şüphelilerin yakalanarak ifadelerinin alınması talimatını verdi. Konya merkezli yürütülen operasyonda, bu sabah harekete geçen ekipler, Konya'da bir doktorun da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin alınan ifadeleri doğrultusunda Adana'ya gönderilme ihtimallerinin bulunduğu bildirildi.

Operasyonun geçen yıl 16 Nisanda Konya merkezli olarak yapılan ve 6 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonu ile ilgili gerçekleştirildiği öğrenildi. Tutuklanan kişilerin Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınanlarla bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülmüştü.



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