Ergenekon operasyonu: 10 kişi gözaltında

T24 - “Ergenekon” soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri avukat Yusuf Erikel... Erikel, İkinci Ergenekon Davası'nda örgüt yöneticisi oldukları gerekçesi ile yargılanan Durmuş Ali Özoğlu, İbrahim Özcan, Kemal Aydın, Neriman Aydın, Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin avukatlığını yapıyor.



“Ergenekon” soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde sürdürülen çalışmalar sonucunda 10 kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





Telefon görüşmes deliller arasında yer almıştı



Avukat Yusuf Erikel’in müvekkili ile yaptığı telefon görüşmesi İkinci Ergenekon Davası'nın ekleri arasında yer almıştı. Durmuş Ali Özoğlu’nun çapraz sorgusu esnasında bu telefon görüşmesi gündeme gelmişti. Üye hakim Hasan Hüseyin Özese’nin "Yusuf Erikel ile yaptığınız bir görüşmede '20 bin silah isteniyor. Bugün yarın gönderilecek' deniyor. Bunu açıklar mısınız?" sorusuna Durmuş Ali Özoğlu, "20 bin silahı hesap ettim. 12 TIR silah olur. 12 TIR silahı Türkiye’ye getirseydim, herhalde bugün yargılanmıyor olurdum. 20 bin silahı bugün Türkiye’de 12 TIR’la ancak bir tek devlet getirir. O konu bir araba meselesi idi. O cümle 20 bin silah değil. 20 bin siftahtır" diye yanıt vermişti.



Bunun üzerine üye hakim Hasan Hüseyin Özese de "Aynı görüşmede 'Plakayı takalım' diyorsunuz. Bunu açıklar mısınız?" diye sormuştu. Durmuş Ali Özoğlu da "Plakayı takalım demekle terör örgütünü nasıl bağdaştırıyorsunuz? Araba almışız plakayı takalım, diyoruz" diye yanıtlamıştı.





'Allah istemedikçe darbe olmaz'



İkinci Ergenekon Davası'nın 42’inci oturumunda müvekkili Durmuş Ali Özoğlu’nun sorgusunun ardından savunma yapan avukat Yusuf Erikel, örgütün varlığının ve yokluğunun henüz belli olmadığını belirterek, "Var olduğu kesin olarak söylenemeyen, yok olduğu da tarafınızdan kabul edilmeyen ama kesin olarak ’hiç’ olan bir terör örgütü için 20 aydır insanları burada tutuklu tutuyorsunuz" demişti.



İddianamede yer alan darbe iddialarına ilişkin de savunma yapan Avukat Yusuf Erikel, “TSK ruhu ve Allah istemedikçe Türkiye’de bir darbe olmaz” demişti.





