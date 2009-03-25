Ergenekon neden darbe yapamadı?

Ergenekon Davası 2. İddianamesi'nde, terör örgütü olduğu ileri sürülen yapının gerçekleştirmek istediği 'darbe'yi neden yapamadığı sorusuna da yanıt veriliyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök faktörüne dikkat çekiliyor. Bu bölümde, (...) elde etmeye elverişli nitelikte olması hususları gözönüne alındığında, gerçekleştirmesi planlanan darbenin tüm hazırlık hareketlerinin tamamlandığını,eylemsel nitelikte çalışmaların başladığını, ancak, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün stratejik yaklaşımları ve ellerinde olmayan nedenlerle (...) deniliyor.



İddianamenin ilgili bölümünde konuya ilişkin şöyle deniliyor:





YUKARIDA TAFSİLATLI OLARAK ANLATILAN TÜM DELİLER BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;



Yukarıda tafsilatlı olarak izah edildiği üzere, yapılan planlar, kuvvet komutanlarının bu plana uygun hamleleri, Rektörler, sivil toplum kuruluşları, medya patronları,bazı sendika başkanları ve etkili sanayi odalarının başkanları ile kurulan koordinasyon , darbe çalışması içinde yer alan kişilerin ifa ettikleri kamu hizmetinin, sonucu elde etmeye elverişli nitelikte olması hususları gözönüne alındığında, gerçekleştirmesi planlanan darbenin tüm hazırlık hareketlerinin tamamlandığını,eylemsel nitelikte çalışmaların başladığını, ancak, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün stratejik yaklaşımları ve ellerinde olmayan nedenlerle şüphelilerin neticeyi gerçekleştiremedikleri,asker kökenli şüphelilerin emekli olmalarına müteakip,özellikle askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri ,bu kapsamda,özellikle örgütün ülkede kaos ve istikrarsızlık ortamı oluşturma amacına matuf olarak,sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmek için daha önce irtibatta oldukları,dernek ve platformların yönetimlerinde yer aldıkları ve burada örgütün belirlediği amaçlara uygun gösteri ve eylemleri organize ettikleri,neticeden asker kökenli örgüt mensuplarının ,askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla görevleri sırasında yaptıkları planları,yakalandıkları tarihe kadar uygulama koydukları ve böylece eylemlerinin temadi ettiği sonucuna varılmıştır.

