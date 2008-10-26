Ergenekon namazı iki rekata indirmiş!

Ülkede kaos çıkararak darbeye zemin hazırlamakla suçlanan Ergenekon terör örgütünün, amaçları doğrultusunda yeni bir Kur'an-ı Kerim hazırlattığı öğrenildi. Tutuklu sanıklardan Kuvayı Milliye Derneği genel başkanı emekli Albay Fikri Karadağ'ın talimatıyla hazırlanan Ergenekon'un kutsal kitabına göre namaz iki vakit. Zina ise suç değil.



Amacına ulaşmak için suikast da dahil her yolu mubah sayan Ergenekon, diğer terör örgütleri, mafya ve medyayı kullanmakla yetinmemiş. Örgüt, dine de el atmış ve kendilerine göre yeni bir kutsal kitap hazırlatmış. Örgütün yeni kitabı Kuvayı Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı Burhan Omay tarafından yazılıyor. Kitabın yazılması talimatını ise derneğin tutuklu genel başkanı emekli Albay Fikri Karadağ veriyor.



Ergenekon'un bir diğer tutuklu sanığı Semih Tufan Gülaltay'ın bilgisayarından çıkan ve iddianame eklerinden 232. klasörde yer alan notlar arasında, Fikri Karadağ'ın namazı iki vakte indiren ve Kur'an'da başörtüsü olmadığını iddia eden bir kitap hazırlığından söz ediliyor. Toplam 7 ciltlik metni CD'lerde kayıtlı bulunan bu kitabın ilk cildinin "Burhan Omay Müftütorunoğlu" adlı yazar ismiyle bin adet basıldığı, ancak dernek yöneticisi Fikri Karadağ'ın hapse girmesi nedeniyle matbaada kaldığı, piyasaya sürülemediği öğrenildi. Fikri Karadağ, basılan ancak dağıtılamayan bu kitaba önsöz yazdı. Matbaa sahibi, parasını alamadığı için kitapları Burhan Omay'a teslim etmiyor.



İlk olarak Akın Birdal suikastını gerçekleştiren Türk İntikam Tugayı (TİT) adlı örgütün yöneticisi olarak kamuoyunda adı duyulan ve halen Ergenekon terör örgütünün tutuklu sanığı Semih Tufan Gülaltay'ın bilgisayarın çıkan, iddianame eklerinden 232. klasörde yer verilen kendi kaleme aldığı notlarında, Burhan Omay'dan şöyle söz ediyor:

"Fikri Karadağ aynı zamanda, yönetimde bulunan Prof. Burhan Omay'ın, uzun yıllardır çalıştığı ve Kur'an-ı Kerim'i çözdüğünü, buna göre Kur'an-ı Kerim'de zinanın suç olmadığı ve 5 vakit namazın da emredilmediğini ortaya çıkardıklarını söylemektedir. Kuvayı Milliye olarak yeniden bir Kur'an-ı Kerim yazılacağını, halkın bu şekilde doğruları öğreneceğini bildirmektedir."



Araziler parsel parsel satılıyor



Ergenekoncuların örgüte gelir sağlamak için pahalı arazileri ele geçirip satma stratejisiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Burhan Omay'ın Kocaeli Karamürsel'de 15 milyon dolar değer biçilen bir araziyi parsel parsel satmaya çalıştığı öğrenildi.

Burhan Omay, Marmara Körfezi'nde Karamürsel ilçesindeki Gökçetepe ve Tepeköy mevkiindeki denize nazır araziler için bastırdığı satış duyurusu afişinde "Cenneti arz ediyoruz" ifadeleri yer alıyor. "Sahibinden satılık" denilen binlerce dönümlük araziyle ilgili afişte Omay'ın ismi ve cep telefonu numarası yer alıyor. (ZAMAN)

