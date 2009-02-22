'Ergenekon meğer terör örgütüymüş'

Ergenekon soruşturması kapsamında 8 Ocak’ta gözaltına alınan eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel’in "Bana sorulan sorulardan sonra Ergenekon’un bir terör örgütü olduğunu anladım" ifadesi üzerine soruşturmasının, Savcısı Zekeriya Öz tarafından "etkin pişmanlık hükümleri ihtimali" doğduğunu belirten bir üst yazı ile mahkemeye sevk edildiği ortaya çıktı.



Ancak Şenel, mahkemede, "Cumhuriyet savcılığı yazısındaki isnadı ve buna dayalı olarak hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yönelik düşünceyi kabul etmiyorum" dedi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulama sırasında Şenel’e, yaptığı bir telefon görüşmesinde söylediği "Yapılan soruşturma bir rövanş" sözleri de soruldu. Polisler Şenel’e, "Yürütülen soruşturma tamamen hukuksal bir süreç olmasına rağmen sizin bunu bir rövanş olarak görmenizin sebebi nedir?" diye sordular.



Fark ettim, ürperdim



Şenel’in bu soruya yanıtı şu oldu; "Sözün gelişi böyle söyledim. Kaldı ki o sıralar Ergenekon’un ne olduğunu bilmiyordum. Emniyette bana gösterilen belgelerden Ergenekon’un çok ciddi ve derin bir yapılanma olduğunu anladım. Ergenekon terör örgütünü bana nezarethanede gösterilen belgelerden farkettim ve ürperdim. Kent Otel toplantılarına Engin Aydın’ın davetlisi olarak gittim, Mart ayında İlhan Selçuk gözaltına alındıktan sonra toplantılar dağıldı. 2009’dan itibaren tekrar devam kararı alındı. Ben de kendilerine, Allah aşkına bu işleri bırakın dedim ve katılmayacağımı söyledim."