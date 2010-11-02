Ergenekon mahkemesi KCK dosyasını istedi

T24 - Ergenekon mahkemesi bir sanığın talebi üzerine KCK dosyasının örneğini Diyarbakır'dan istedi.



2. Ergenekon davasının 89. duruşması görüldü.



Tutuklu sanıklardan gazeteci Mustafa Balbay, geçen yıl sorgusu yapılırken Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in darbe günlükleri ile ilgili olarak, ''Günlüklerin bu davanın özünü oluşturduğu'' şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.



Darbe günlükleri ile ilgili soruşturmanın Ergenekon davasından ayrıldığını belirten Balbay, ''İddia makamı davanın özünü ayırmış gözüküyor. Heyetin yeni bir değerlendirme yapmasını talep ediyorum'' dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zekeriya Öztürk'ün talebi üzerine KCK dosyasının bir örneğinin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenmesine karar verdi.





