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Ergenekon mahkemesi 4 milyon 675 bin sayfayı imzalayabilir

İlker Başbuğ, Ergenekon'da gerekçeli kararı ıslak imzalı olmadığı için iade etti. Usül açısından kararın 275 sanığa imzalı olarak sayfa sayfa iletilmesi gerekiyor

09 Mayıs 2014 14:56

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer “pdf formatında ıslak imzasız” olarak gönderilen Ergenekon davası gerekçeli kararını mahkemeye iade ettiklerini söyledi. Davaya bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları dikkate alırsa, 275 sanık için toplam 4 milyon 675 bin sayfayı imzalamak zorunda alabilir.

Ergenekon Davası’na bakan Özel Yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 16 bin 798 sayfalık gerekçeli kararla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Barkın Şık’ın haberine göre, mahkeme, aralarında 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un da bulunduğu sanıklara, gerekçeli kararı “pdf formatında ıslak imzasız” olarak gönderdi. Bunun üzerine sanık avukatları, “usul açısından” her sayfasının mahkeme heyeti tarafından “paraf” edilmesi gereken gerekçeli kararı mahkemeye iade etti. Geçen hafta yaşanan bu olay ile ilgili olarak konuşan Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, “17 bin sayfalık pdf formatındaki imzasız tebliği iade ettik” dedi.

275 sanıklı Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararı 8 ayda kaleme alınmış ve geçen nisan ayı başında açıklanmıştı. Kararın 11 bin 500 sayfalık kısmında Ergenekon’un varlığına ilişkin deliller ve sanıkların bireysel hukuki durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Olay, savunma ve iddiaların yer aldığı kısım ise yaklaşık 5 bin sayfadan oluşuyor.

Mahkeme heyetinin usul açısından 17 bin sayfalık gerekçeli kararı, yargılanan 275 sanığa her sayfası imzalı olarak tek tek iletmesi gerekiyor. Gerekçeli kararın, her biri 1000 sayfa olan 17 ciltlik Meydan Larousse’a denk geldiği belirtiliyor. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararın yazımının uzaması nedeniyle ilk olarak Orgeneral Başbuğ’un yaptığı başvuruyu karara bağlamış ve “hak ihlalleri” yaşandığı gerekçesiyle tahliyeye hükmetmişti. Başbuğ’un ardından Ergenekon sanıkları birer birer cezaevinden çıkmıştı. Başbuğ’un avukatının gerekçeli kararı mahkemeye iade etmesinin ardından da benzer bir sürecin yaşanması bekleniyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tebligatlarla ilgili itirazları dikkate alırsa 275 sanık için toplam 4 milyon 675 bin sayfayı tek tek imzalayacak.

 

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