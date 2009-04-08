'Ergenekon konusunda suskunluğumu bozdum'

KKTC Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'de devam eden Ergenekon soruşturması konusunda bugüne kadar sustuğunu, ancak dün (7 Nisan 2009) aldığı bir iddianame karşısında suskunluğunu bozduğunu söyledi.





Soyer, elindeki iddianamede 1998 seçimlerine yönelik maddi olarak müdahale yapıldığının yer aldığını belirterek, bu konuyla ilgili olarak Başsavcıya suç duyurusunda bulunduğunu, 19 Nisan seçimlerinden sonra da Cumhuriyet Meclisi’ne araştırma önergesi vereceğini açıkladı.



KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Başbakan Soyer, Kıbrıs TV'de yayımlanan ve ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisinin (BP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun da konuk olduğu "Son Durum" programındaki konuşmasında, "daha önceki programlarda Ergenekon konusunu konuşmak istemediğini, ancak elinde bir iddianame bulunduğunu ve bu iddianamedeki verileri gördüğünde şoke olduğunu" ifade etti.



‘Tüylerim diken diken oldu’



Soyer, şunları söyledi:



"Bugüne kadar UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nun arkasından hiç konuşmadım ve herhangi bir şekilde de bir olguyla yüz yüze gelmedim. Ergenekon'da yayımlanan ve mahkemeye sunulan bu iddianamenin eklerinde, Mustafa Özbek'in evrakları arasında bulunmuş ve Derviş Eroğlu'na sunulmak üzere hazırlandığı belirtilen bir rapor var. Bu raporu okuduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Çünkü 1998 seçimlerine girerkenki ilginç örnekler de var ve hafızamız bizi hiç yanıltmaz. Bir Range Rover arabanın devrilmesi insanların yaralanması yaşanmıştı. O günlerde bununla ilgili sayısız haberler çıkmıştı basında."



Rapordan alıntılar yapan Soyer, şöyle devam etti:



"Bütün bu raporun içinde ve benim okuduğum bölümlerde toplam 20 milyon dolar paranın 98 seçimleriyle ilgili olarak dağıtıldığı belirtilmektedir. Bununla ilgili sayısız isim ekip başları var. Burada geçen isimlerin bir kısmını da çok iyi tanıyorum. Bu raporda ilginç olan noktalardan bir tanesi, özellikle 1998 seçimleriyle ilgili hedefler, 'KKTC'de yapılan bu operasyon tamamen Türkiye'nin menfaatlerini kapsamaktadır' deniliyor, kendilerine göre..."



Soyer, bunların iddia olabileceğini, ancak kesinlikle açığa çıkarılmasının şart olduğunu, çünkü orta yerde bulunan isimler ve verilerin gerçekten incelenmesi gereken konular olduğunu belirtti.



Raporda, "Derviş Eroğlu'na sunulmak üzere hazırlandığının ve Özbek'in devreye girmesiyle Eroğlu'na sunulduğunun" belirtildiğini ve Rauf Denktaş'ın telefonlarının dinlendiği ve yine Denktaş'a dönük olarak da operasyonların yapıldığının yer aldığını kaydeden Soyer, "Eğer bu rapor Derviş Bey'in bilgisindeyse Rauf Denktaş'la bunu paylaştı mı? Bunu doğrusu çok merak ediyorum" diye konuştu.



Soyer, "1998'deki seçimlerde yaşananların kokusunun 2009 yılında çıktığını" ifade ederek, 19 Nisan seçimlerinden sonra Cumhuriyet Meclisinde ilk verecekleri önergenin de bunun araştırılması ve ortaya çıkarılması olacağını söyledi.





