Ergenekon kesmedi, Davos'a da el attı

Verdiği ifadelerle Ergenekon operasyonunu başlatan isim olarak bilinen Tuncay Güney, Erdoğan'ın Davos çıkışını yorumladı.



İşte Tuncay Güney’in ilginç açıklamaları:



“Tayip Erdoğan barış adamı olduğunu gösterdi. Aylardır Ortadoğu’da barış için, diplomatik ziyaretler yapan Türkiye başbakanı Tayip Bey karşısında üç maymunu oynayan Arap diktatörlüğünün aktörlerinin maskesini düşürdü. Herkesin içine çekip bir türlü söyleyemediği dile dökemediğini Tayip Bey içtenlikle dile getirmiştir. İsrail de barış için dua eden herkesin gönlünde de taht kurmuştur. Araplar Tayip Bey kadar hassas değiller. Savaş çığırtkanlıklarına karşı barış güvercinini uçurmaya çalışan tek lider Tayip Erdoğan’ın önünü Arap liderler engelliyor.



Tayip Bey; Davos’ta Cumhuriyet değil, Osmanlı çocuğuyum dedi. İsrail savaşan bir şahin değil, barış adamı ve bölgeye huzur gelmesi için bir bölgesel ağabeyi bir ülke arıyor. Türkiye Başbakanı Erdoğan: Çorak Yahudi toprağında büyüyen bir gül gibi duran, İsrail oğullarının hakkını da koruyan diplomatik girişimlerde bulunmuştur.



Tanrı insani yaratırken, hamuruna pişmanlıkta koymuş. İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in Tayip Beyi araması ve özür dilemesi onurlu bir yaklaşımdır. Oysa İsrail’i siyah baykuşlar yalnız bırakırken Tayip Bey, cennet barış ile silah yer değiştiğinde kurulur diyerek bölgesel huzurun sağlanması için Davos'da bir kez daha tenkit etmiştir. Davos'da ki tepkisi diplomatik bir kriz olarak algılanmamalı; Dünyaya seslenişi de global bir çıkış yaparak kavganın insanlığı hiç bir yere getirmeyeceğini dile getirmiş. Bütün dünya liderlerine buz çölünde hız almaya çalışıyorsunuz diyerek uyarmıştır.



Eski günahlarınıza mahkum olmayın . Bir merhamet yardımı çıkar bütün dünyayı sarar dercesine hava su gibi ihtiyacımız olan huzuru öğretmek adına dünya liderlerine merhamet davasına davet etmiştir. Aylardır Tayip Beyin ziyaret ve girişimleri bu yönde olmuştur. Üç maymunu oynayan Arap diktatörlerine de Davos'da Osmanlının, diplomatik gücünü göstermiştir. bu durumda; görüyoruz ki; bulunduğu yere mutluluk getiren ülke Türkiye olmalıdır desturu ile hareket eden, Tayip Bey’in yaptığı günah ise, o günaha beni de kat."

