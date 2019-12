'Ergenekon iki dinleme merkezi kurmuş'

Ergenekon örgütünün, KKTC ve Ankara'da iki dinleme merkezi kurduğu ileri sürüldü. İddiaya göre, Mustafa Özbek finanse etti, CHP merkezi ve Bayram Meral de dinlendi..



Ergenekon örgütünün aralarında CHP'nin de bulunduğu bazı kurum ve kişileri dinlemek için merkezler kurduğu, 'Derin kulak' olarak nitelendirilen KKTC ve Ankara'daki dinleme merkezlerinin araç ve gereçlerinin tüm finansmanını da geçtiğimiz günlerde tutuklanan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in sağladığı ileri sürüldü.



Sabah gazetesinin haberine göre; Ergenekon şüphelilerinden Mustafa Özbek'in evinden çıkan bazı belgeler bulundu. Bu belgelere göre de örgüt, Mustafa Özbek'in yardımıyla İsrail'den (Tel Aviv) dinleme cihazları satın alarak KKTC üzerinden Türkiye'ye soktu. Bu sistemler ihtiyaç durumuna göre Türkiye'nin belirli bölgelerine gönderildi. En gelişmiş Magellan S- 313 sistemi ise Ankara'da konuşlandırıldı.



Özel kodlar



Ergenekon dinleme merkezinin, dinlenen bazı isimlere özel kodlar verdiği, bu kişiler arasında asker, siyasetçi, bürokrat, ekonomist ve gazetecilerin de bulunduğu öne sürüldü. Merkezin, Mustafa Özbek'in bilgisi dahilinde eski Türk-İş Başkanı ve CHP İstanbul milletvekili Bayram Meral'i teknik takibe aldığı belgelerde açık bir şekilde yer alıyor. Sendikaların yanı sıra dinlenen önemli yerler arasında CHP Genel Merkezi de bulunuyor. İşte Mustafa Özbek'in evinde ele geçirilen belgelerde cihazların alımını gerçekleştiren kişilerin, gönderdiği mektuplardan ilginç bölümler:



RESİMLERİ SAĞLAM EMANETLEYİNİZ: Çok değerli Başkanım, cihazların alımı konusunda bir şey yapabilecek konuma ulaşırsak ben dostumuzu arayıp, haftaya hemen Tel Aviv'e gideceğiz. Ben de resmi aygıtlar 'bozulacak kırılacak' bunalımından kurtulacağım. Sayın Başkanım bu konuda haberlerinizi bekleyeceğim. Ayrıca gelen resimleri lütfen sağlam emanetleyiniz. Gerisini hazırlıyorlar, onlar da bize geçecek, prosedürü ben hallettim.



ALIMLAR ÜÇLÜ GRUPLAR HALİNDE YAPILDI: Geçici olan bu finansı sağlayabilirsek ben de resmi pasaportla gideceğim. Verilen gruplar 3'lü olduğundan en az 3 tane almalıyız. Geçen ay gelenlerin yedek akü ve nakil aygıtları ile 1 grup 30 bin dolar muhasebeden çıkış oldu. Biz 4 tane alırsak 4'üncünün yedek akü elemanlarını almayacağız o zaman tek veriyorlar. Onun parçalarını ben Ürdün'den aldırırım. O zaman zarfında da diğerlerinin aygıtları onun çalışmasını sağlarlar.



CİHAZLAR İSRAİL'DEN ALINDI: Sayın Başkanım, İsrail'den bu alımları yapan bizim ekiplerimizde çalışmış, bizi sayan seven Türkmen asıllı bir dostumuz var. Bana 'Siz bana bölgesel güç detaylarını ve paralel akımlarını hesaplayın. Ben her hafta tamirat ve arızalar için gidiyorum. Siz de gelin, ben 4 adet alabilirim. Bilahare sizin çalışmalarınız bittiğinde açık faturayı Tel Aviv'de doldurur sizden geri alır resmiyete giriş yapar dolar bazında olduğundan ödemesini yaparım' dedi.



EN GELİŞMİŞ SİSTEM MAGELLAN S-313: Saygıdeğer Başkanım, biz bu aletleri aldık. Magellan S-313 diye çok yeni bir sistem var. Aynı anda aynı şehirde aynı kişiye ait tam 6 hattı dinliyor, ses yalıtımlarının düzenlemesi için zamana ihtiyaç yok. Aynı anda aktarma ile toplantı dahi olsa dinleyebiliyorsunuz. 1 adet telefon açık olduğunda size hem toplantıyı hem konuşmayı dinletiyor. Bunların işi amaç ve hedeflere ulaşıldığında derhal geri paraya çevirebileceğiz. Ayrıca bu aletler tam 4 işlevde kullanılıyor.



BAYRAM MERAL ADIM ADIM TAKİP EDİLMİŞ: Bayram'ın her an fasılasız dinlenmesinden vazgeçemeyiz, dolayısıyla 1 adeti o pis adama bağlı. 1 adet şu an Yıldırım Koç'a kilitlendi. Bu sebeplerden bize en az 4 cihaz daha lazım.



Ergenekon örgütü, operasyonların karşısındaki tutumuyla 'Ergenekon avukatı' eleştirilerine muhatap olan Deniz Baykal'ın partisi CHP'yi de dinlemiş. Örgütün dinledikleri arasında eski Türk-İş Genel Başkanı ve CHP milletvekili Bayram Meral de var. Sendikacı Özbek'e gelen yazışmada, Meral için 'O pis adam' diye bahsediliyor.