Ergenekon iddianamesi JİTEM davasında

Ergenekon iddianamesinin CD’ye aktarılmış bir kopyası, 11 sanıklı JİTEM davasının görüldüğü mahkemeye gönderildi.



Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta çeşitli tarihlerde birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan, aralarında terör örgütü PKK itirafçılarının da bulunduğu 11 sanıklı "JİTEM" davasına devam edildi.



Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 11 sanık katılmazken, bazı sanık avukatları ile müdahil avukat Tahir Elçi hazır bulundu.



Duruşmada, sanıklar Hayrettin Toka, Fethi Çetin, Lokman Gündüz ve Ali Ozansoy'un avukatları, kendilerine gönderilen görevlendirme yazısında, dava hakkında yeteri kadar bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle davadan çekildiklerini bildirdiler.



Mahkeme heyeti, sanık Adil Timurtaş ve Abdulkadir Aygan'ın avukatları hakkında da mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Aygan’ın iadesinin düşünülmediği…



Duruşmada, sanık itirafçı Abdulkadir Aygan hakkında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiğini belirten mahkeme başkanı, "Yazılan yazımıza cevap verildiği, şahsın iadesinin istenip istenmediğinin sorulduğu, mahkememizce iadesinde yasal zorunluluk bulunmaması nedeniyle iadesinin düşünülmediği şeklinde bilgi verildiği görüldü" dedi.



Bu arada sanıklar Adil Timurtaş, Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki ve Fethi Çetin hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin infaz edilmediği bildirildi.



Ergenekon iddianamesi mahkemede



Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada, müdahil avukat Tahir Elçi'nin talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenen "Ergenekon Davası" iddianamesinin CD'ye aktarılmış bir örneğinin mahkemeye gönderildiğini söyledi.



Müdahil avukat Elçi, "Ergenekon Davası"nda tutuklu bulunan emekli Albay Arif Doğan'ın "JİTEM" adlı örgütle ilgili olarak dinlenmesini istedi.



Mahkeme heyeti, "Ergenekon Davası"nın ikinci iddianamesinde yer alan sanık Doğan'ın ifade tutanaklarının onaylı bir örneğinin gönderilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi.



Avcı’nın ifadesine başvurulacak



Avukat Elçi, dosyada dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hanefi Avcı'nın Susurluk raporunda yer alan JİTEM'le ilgili ifadelerinin yer aldığını hatırlatarak, şu anda Edirne Emniyet Müdürü olan Avcı'nın tanıklığına başvurulması gerektiğini yineledi.



Mahkeme heyeti bu talep üzerine, Emniyet Müdürü Avcı'nın bilgi ve görgüsünün sorulması için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazılmasını kararlaştırdı.



İddianameden



İddianamede, çeşitli tarihlerde Diyarbakır, Mardin ve Batman'da "adam öldürme, kundaklama, bombalama" eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtilen 11 sanıkla ilgili olarak, TCK'nın 313. maddesi uyarınca, "cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve TCK'nın 450. maddesi uyarınca "birden fazla kişiyi öldürmek" suçlarından 9'u hakkında müebbet, 2'si hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

