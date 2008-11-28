Ergenekon heyetine zoraki koruma

Adalet Bakanlığı, asrın davası olarak tanımlanan "Ergenekon" davasında görev yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, üyeler Kemal Can ve Hasan Hüseyin Özese’ye koruma tahsis edilmesi için harekete geçti. Bakanlık, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ü 15 kişilik ekip korurken, mahkeme başkanı ve üyelerin koruma sayılarının yetersiz olduğunu fark edince, İstanbul Valiliği’ne bir yazı yazarak koruma sayısının artırılmasını talep etti. Bunun üzerine, Ergenekon davasına bakan mahkeme heyetine daha geniş yakın koruma sağlandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde özel harekat birimi mensuplarından oluşturulan bir ekip, mahkeme üyelerini yakın koruma altına aldılar.



Mahkeme başkanı Şengün ve üyeleri korumak için, emniyet teşkilatının gözbebeği olarak bilinen 'özel harekat' timleri geçtiğimiz günlerde görevlerine başladılar. 20 Ekim tarihinde başlayan Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin koruma talep etmediği, görevlendirmenin re'sen yapıldığı öğrenildi.

