Ergenekon hâkimlerine sürpriz inceleme

T24 – Adalet Bakanlığı, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyeleri hakkında inceleme başlattı.

İnceleme haberinden önce, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün hakkında bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığı haberi geldi. Şengün hakkındaki soruşturmanın Ankara'dan postaya verilen iki sayfalık ihbar mektubu nedeniyle açıldığı belirtildi. İhbar mektubunda Şengün hakkında 'Darbeci hâkim, İşçi Partililerle ilişkisi var'' ifadelerinin bulunduğu, zarfın üzerinde de Ergenekon davasının sanıklarından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nden Doç.Dr.Ümit Sayın'ın ismi bulunduğu kaydedildi.



Ümit Sayın reddetti





İhbar mektubunda ismi bulunan ve tutuklu yargılandığı davada bir süre önce serbest bırakılan Ümit Sayın'ın ifadesi alındı. Sayın, 4 Ocak'ta Ankara'dan postaya verilen ihbar için "o sırada cezaevinde bulunduğunu ve adının geçtiği mektuptan haberdar olmadığını, Şengün'ün adil ve hakkaniyetli davrandığına inandığını, iddiaların iftira amaçlı olduğunu düşündüğünü" söyledi.



Şengün: Haberim yok, boynum kıldan ince



Köksal Şengün, hakkında soruşturma açıldığından haberi olmadığını belirtirken "Boynum kıldan ince" ifadesini kullandı.



Tüm hakimlere inceleme





Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, yapılan başvuru üzerine harekete geçerek, gönderilen şikâyetleri Teftiş Kuruluna ilettiği kamuoyuna yansıdı. Kurulun, söz konusu şikâyetteki iddiaların doğru olup olmadığının belirlenmesi için Şengün ve Ergenekon davasına bakan diğer hâkimler hakkında inceleme başlattığı bildirildi. CN Türk, şikâyet başvurusunun, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Doğu perinçek'in lideri olduğu İşçi Partisi tarafından yapıldığını duyurdu.

NTV de, Ergenekon savcıları hakkında bugüne kadar 200'ye yakın şikâyet başvurusu yapıldığına, ancak bunlardan hiçbiri hakkında soruşturma açılmadığına dikkat çekti.



