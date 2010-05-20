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'Ergenekon' hâkimi Şengün: Kimse bana talimat veremez

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Emin Gürses'in tahliyesiyle ilgili iddiaları yanıtladı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, Emin Gürses'in tahliye edilmesi için Yargıtay 8. Daire üyesi Hamdi Yaver Aktan'dan talimat aldığı iddialarına tepki göstererek, ''Bana kimse talimat veremez'' dedi.


Silivri'deki ''Ergenekon'' davasının görüldüğü duruşma salonunun bulunduğu binada gazetecilere açıklama yapan Şengün, ''Birinci 'Ergenekon' davasının sanıklarından Emin Gürses'in tahliye edilmesi için Aktan'ın kendisine talimat verdiği'' şeklindeki konuşmanın yer aldığı iddia edilen ses kaydını da internetten dinledi.


Aktan ile böyle bir görüşmesi olmadığını vurgulayan Şengün, mesleği gereği Aktan ve Aktan gibi onlarca, yüze yakın üyeyi tanıdığını kaydetti. Şengün, ''Asla böyle bir şey konuşmadım. Bir hakim böyle bir şey konuşur mu?'' dedi.


Hamdi Yaver Aktan'ın telefonunu bilmediğini, kendisiyle hiç telefonda görüşmediğini ifade eden Şengün, gazetecilerin ''Ortam dinlemesi olup olamayacağı'' yönündeki soruları üzerine, ''Aktan ile Yargıtay'a gittiğimde görüşürüm. Hakim öyle şey konuşur mu? Bana kimse talimat veremez'' şeklinde konuştu.


Bu tür ses kayıtlarının hep aynı kaynaktan çıktığını ifade eden Şengün, bunun manidar olduğunu kaydetti.


Şengün, ''Suç duyurusunda bulunacak mısınız?'' sorusu üzerine de ''Ne suç duyurusunda bulunacağım. Ayıp yapana aittir. Kim yaptıysa ona aittir'' dedi.


''Benim kimseyle kavgam yok, ama bana kimse gözdağı veremez. Ucuza pabuç bırakmam ben'' diyen Şengün, tahliye kararlarının heyet tarafından alındığını dile getirdi.

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