-ERGENEKON DURUŞMASINDAKİ SLOGANLARA DAVA İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 149. duruşmasında İşçi Partili (İP) sanıkların avukatlarının, soruşturma kapsamında tutuklanan sanık avukatlarından Mehmet Cengiz'in gözaltına alınarak tutuklanmasını eleştirerek duruşmayı terk etmelerinin ardından sloganlar atarak mahkemeyi protesto eden çoğunluğu İP üyesi 119 kişi hakkında, 2 yıl 2 ay ile 5 yıl 4 ay arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Silivri Cumhuriyet Savcısı Orhan Biçicioğlu tarafından hazırlanan iddianamede, ''Ergenekon'' davalarına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Köksal Şengün, üye hakimler Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu ile davaya giren İstanbul Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın ''müşteki'' olarak yer aldı. İddianamede, birinci ''Ergenekon'' davasının 149. duruşmasının görüldüğü 7 Haziran 2010 tarihli oturumunda izleyici olarak bulunan çoğunluğu İP üyesi 119 kişinin, ''Kahrolsun Amerikan emperyalizmi'', ''Perinçek çıkacak, hesap soracak'', ''Haklıyız kazanacağız, güçlüyüz kazanacağız, direne direne kazanacağız'' şeklinde slogan attıkları belirtildi. Sanıkların, bu şekilde duruşma düzenini bozarak mahkeme heyetinin yargı faaliyetinin yürütülmesine engel oldukları, savcı ve hakim olarak görev yapan müştekilere hitaben ''Hainler'' dedikleri öne sürülen iddianamede, sanıkların tek eylemle birden fazla müştekiye zincirleme olarak, yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle hakaret ettikleri kaydedildi. İddianamede, deliller arasında duruşma tutanakları ve sanıkların beyanlarının yer aldığı anlatılarak, 119 kişinin ''kamu kurumunun faaliyetlerinin engellenmesi'' ve ''memura görevinden dolayı hakaret etmek'' suçlarından 2 yıl 2 ay ile 5 yıl 4 ay arasında hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine sanıkların 24 Aralık 2010 tarihinde yargılanmalarına başlanacak.