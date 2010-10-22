Ergenekon duruşmasında gerginlik

T24 - Birinci Ergenekon davasının 162. duruşmasında gerginlik yaşandı. Danıştay baskını sanığı Osman Yıldırım, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i yumruklamak isteyince salondan çıkartıldı.



Silivri Cezaevindeki duruşmada Haydar Midilli adlı kişi tanık olarak dinlendi. NTVMSNBC’nin haberine göre Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarının verildiği iddia edilen Recep Özkan'ın oturduğu binada yöneticilik yapan Midilli, polislerin ilk olarak 2007 yılında gelerek Recep Özkan'ı sorduğunu anlattı.



Midilli, 2009 yılının ramazan ayında yine gelen polislerin bu kez kendisine fotoğraflar gösterdiğini, bu fotoğraflarda kimseyi tanımadığını söyledi. Site yöneticisi tanık, Recep Özkan'ın daireden 2007 yılının son aylarında taşındığını belirtti.



Duruşma sürerken ayağı kalkan Osman Yıldırım, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in üzerine yürüyerek kendisini yumurkamaya çalıştı. Yıldırım askerlerin müdahalesiyle salondan çıkartıldı.





