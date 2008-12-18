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Ergenekon dosyasında Gökçek adına fatura var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni iddia: Ergenekon dosyasında Gökçek adına kesilmiş 354 milyarlık fatura var. Gökçek bunu nasıl ödedi?

18 Aralık 2008 02:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında doğalgaz sayaçlarının alımı hakkında iddialarda bulunan ve dün canlı yayında tartışan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçek hakkında yeni bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu, Ergenekon davası klasörlerinde Gökçek adına kesilmiş 354 milyar liralık bir fatura bulunduğunu belirterek, “Gökçek bunu nasıl ödedi?" diye sordu.

TBMM’de yeni açılan basın bürosunu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Gökçek adına verilen söz konusu faturanın SESAR adlı bir firma adına kesildiğini ve paranın da danışmanlık hizmeti alımı karşılığında ödendiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Gökçek’in ailesiyle birlikte malvarlığını açıklamasını da istedi.

Dünkü tartışmayı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, Gökçek’in üslubunu düzeysiz olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu, “Gökçek’in bu kadar acz içinde kalacağını düşünmemiştim. Ahlaki olarak zorlandım ama siyasi olarak rahatım" dedi. Gökçek’in sadece doğalgazı değil kömürü de Ankaralılara pahalı sattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Fahiş fiyatla beldesinin vatandaşlarına kömür satan bir belediye başkanı hangi yüzle halkın yüzüne bakacak. Hangi ahlaki erdem olacak ki Gökçek istifa edecek" dedi.

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