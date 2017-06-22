Ergenekon Davası’nın ilk hakimi: Davaların ayrılması için kavga verdim; başaramadım

Ergenekon Davası’nın ilk hakimi olan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanıyken hukuksuzluklara itiraz edince görevden uzaklaştırılan emekli hakim Köksal Şengün yeniden yargılamada alınan kararları değerlendirdi. Şengün “İlk günden beri Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini, Danıştay katliamını yapan Alparslan Arslan ve beraberindekilerin de ayrı bir dosyada yargılanmasını söylemiştim. Olması gereken buydu. O zamanlar bunun kavgasını verdim ancak baskılarla karşılaştım. Başaramadım...” dedi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Köksal Şengün, “İlker Başbuğ ile ilgili verilen Yüce Divan kararı ve Danıştay dosyasının bu davadan ayrılması doğru bir karar. Başından beri olması gereken buydu” açıklamasını yaptı.

“Başbuğu’un konulması baştan yanlıştı”

“Yargıtay’ın kararı ve akabinde mahkemenin aldığı bu karara katılmamak elde değil. Hukuk tekdir, herkese eşit uygulanmalıdır. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararları doğru buluyorum” ifadelerini kullanan Şengün, şunları kaydetti: “2008 yılında açılan bu davaya İlker Başbuğ’u koymaları yanlıştı. İlk günden beri Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini, Danıştay katliamını yapan Alparslan Arslan ve beraberindekilerin de ayrı bir dosyada yargılanmasını söylemiştim. Olması gereken buydu. O zamanlar bunun kavgasını verdim ancak baskılarla karşılaştım. Başaramadım...”

Mahkeme başkanıyken gördüğü baskılar ve görevden alınmasıyla ilgili de konuşan Şengün sözlerini şöyle tamamladı:

“Baskılar yüzünden ben de kanser oldum”

“Emekli olsam da ben ülkemi seven biriyim. Baskılar, önemli değil keşke bu hukuksuzluklar yaşanmasa ve bu hukuksuzluklara yol açılmasaydı. Bu dava nedeniyle hayatını kaybeden sanıklar oldu. Ben de baskı ve yaşatılanlar nedeniyle akciğer kanseri oldum. Benim derdim, biz yaşamasak da çocuklarımın ve bu ülkede yaşayacak insanların güzel bir ülkede yaşaması. Kavgam, sebebim buydu.”

2007’de bir gecekonduda başlamıştı

-Ergenekon soruşturması, 12 Temmuz 2007’de Ümraniye’de bir gecekonduda bulunduğu söylenen 27 el bombasıyla başladı.

27 Temmuz 2007’de, daha sonra gelen birinci dalga olarak adlandırılan bir operasyonla Oktay Yıldırım, Türk Ortodoks Kilisesi sözcüsü Sevgi Erenerol, Kemal Kerinçsiz, Sedat Peker ve pek çok kişi gözaltına alındı.

-İlk iddianame 14 Temmuz 2008’de, sunuldu. ‘Ergenekon’, “terör örgütü” olarak tarif edildi, İlk duruşma 20 Ekim 2008’de yapıldı.

- İkinci iddianame 25 Mart 2009’da kabul edildi ve ana davayla birleştirildi. Ağustos ayında ise birleştirme talepli üçüncü iddianame ana davaya eklendi.

-İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Ağustos 2013’te kararını açıkladı. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon müebbet, Tuncay Özkan “darbeye teşebbüs suçundan” ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis, Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

-Anayasa Mahkemesi, sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti. İhlal kararı üzerine, nöbetçi mahkemeler sanıkları tahliye etti.

-FETÖ’ye ilişkin iddianamelerde, Ergenekon, “kumpas” soruşturması olarak tanımlanıyor.