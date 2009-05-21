T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon davasının 88. duruşması

21 Mayıs 2009 13:08

"Ergenekon" davasının 88. duruşması başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, Hayrettin Ertekin, Ergün Poyraz, Ümit Sayın, Selim Akkurt, Erkut Ersoy, Mehmet Adnan Akfırat, Doğu Perinçek ve Mete Yalazangil dışındaki 23 tutuklu sanık katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk, Asım Demir, Atilla Aksu, Murat Özcan, Fuat Turgut, Yusuf Görüm ve Raif Görüm ile bu suçtan tutuksuz ancak başka suçtan hükümlü Sedat Peker de duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, tutuksuz sanık Asım Demir'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24