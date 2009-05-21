"Ergenekon" davasının 88. duruşması başladı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, Hayrettin Ertekin, Ergün Poyraz, Ümit Sayın, Selim Akkurt, Erkut Ersoy, Mehmet Adnan Akfırat, Doğu Perinçek ve Mete Yalazangil dışındaki 23 tutuklu sanık katıldı.



Tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk, Asım Demir, Atilla Aksu, Murat Özcan, Fuat Turgut, Yusuf Görüm ve Raif Görüm ile bu suçtan tutuksuz ancak başka suçtan hükümlü Sedat Peker de duruşmada hazır bulundu.



Duruşma, tutuksuz sanık Asım Demir'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

