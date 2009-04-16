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Ergenekon davasının 76. duruşması başladı

16 Nisan 2009 12:55

Ergenekon davasının 76. duruşmasının görülmesine başlandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına Kahraman Şahin, Ümit Sayın, Selim Akkurt, Erkut Ersoy, Hayrettin Ertekin, Erol Ölmez, Murat Çağlar, Aydın Yüksek, Mete Yalazangil ve Mehmet Adnan Akfırat dışındaki tutuklu 26 sanık katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk de hazır bulundu.
Duruşmaya, tutuklu sanık avukat Kemal Kerinçsiz'in savunmasıyla devam ediliyor.

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