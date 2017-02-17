"Ergenekon davasındaki 'Gizli tanık Osman' Paris'e yerleşti""

Yargıtay'ın vermiş olduğu bozma kararından bir süre sonra Ergenekon davasında yeniden yargılama için İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Haziran tarihi belirlendi. Ardından Ergenekon sanıkların yurt dışı yasağı kaldırıldı. Vatan Gazetesi’nden Çağdaş Ulus’un haberine göre, bu yasağın kalkması Ergenekon davasının sanığı ve tanığı olan gizli tanık Osman Yıldırım'a da yaradı. Hakkında yakalama ya da yurt dışı yasağı kararı bulunmayan Yıldırım'ın, Ekim 2016'da Bulgaristan'a gittiği, 3 ay burada kaldıktan sonra Paris'e yerleştiği iddia edildi.

Yasal yollardan pasaportuyla Türkiye'den Bulgaristan'a giden Yıldırım, yine yasal yollardan Fransa'nın başkenti Paris'e geçti. FETÖ üyeleri tarafından Paris'te bir eve yerleştirilen Yıldırım'ın uçak masrafları ile Paris'teki masrafları da Fransa'da bulunan FETÖ üyeleri tarafından karşılandı. Yıldırım'ın burada da cemaatin kontrolü altında bir mekânda tutulduğu öğrenildi.

"Yeni TC numarası verildi"

17 Mayıs 2006'da gerçekleştirilen Danıştay saldırısıyla ilgili davada Osman Yıldırım Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada müebbet hapis cezasına çarptırılmış, önceki ifadelerini reddederek Danıştay saldırısını ve Cumhuriyet gazetesinin bombalanma olaylarını Ergenekon'un talimatları doğrultusunda yaptıklarını söylemişti. 2008'de Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, Osman Yıldırım'ın tanık olarak ifadesini aldı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava Ergenekon davası ile birleştirildi. Yıldırım ise tanıklık yaptığı Ergenekon davasında sanık oldu. Ardından, davada ifade veren ‘Gizli tanık 9'un da Osman Yıldırım olduğu anlaşıldı. Polis ve savcıların da Yıldırım'a ‘Osmanım' diye hitap ettiği belirtilirken Ergenekon davasının 2013'te açıklanan kararında ise Yıldırım ‘terör örgütü 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada ‘gizli tanık' olduğu anlaşılan Yıldırım'ın cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Toplamda 9 yıl hapis cezası alan Osman Yıldırım, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 5 Ağustos 2013'te tahliye edildi. Gizli tanık yasası kapsamında da yeni bir TC Kimlik numarası ile hayatını sürdüren Yıldırım'ın iddia edildiği gibi estetikle yüzü değiştirilmedi, hatta asgari ücretin üzerinde maaşa bağlandı. Savcılığın kumpas soruşturması kapsamında ifadeye çağırdığı Yıldırım'ın kaçtığı ortaya çıktı.

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