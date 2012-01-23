Ergenekon davasında yeni şike iddiası

T24 - Birinci Ergenekon Davası'nda dinlenen gizli tanık Poyraz, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan maçta şike yapıldığını iddia etti.



Birinci Ergenekon Davası'nda dinlenen gizli tanık Poyraz şike yapılarak maç kazanıldığına ilişkin iddialarda bulundu. Gizli tanık Poyraz, "Sergen, Tümer, İbrahim Beykoz'a geldi. Beykoz'da bunlara 'maçı kaybedin' talimatı veriliyor. Ama bu Fenerbahçe -Beşiktaş maçı değil. Fenerbahçe başkasıyla oynuyor, Beşiktaş da sanırım Samsunspor ile oynuyordu. Maçın Samsunspor’un kazanacağını söyleyerek girdiğim iddia da 2 takım elbise kazandım. Aziz Yıldırım bu maç öncesi Sedat Peker'i arıyor. Peker de Beşiktaşlı futbolcular Tümer, Sergen ve İbrahim'i arayarak , "Çocuklar bu maçta dikkatli olun ayağınız kırılabilir" uyarısında bulundu. Maç sırasında Tümer yedek kulübesinden bağırarak hakemin yüzüne tükürdü. Hiç oynamadan kırmızı kart gördü. Sezon sonunda da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu şekilde Beşiktaş'ın elinden şampiyonluğu aldılar. Sedat Peker, Aziz Yıldırım'dan yine para isteyince, Yıldırım Peker'in baskısından kalp sektesi geçirdi" diye konuştu.





Sedat Peker, Sergen Yalçın'ı alnından öptü



Gizli tanık, eski futbolcu Sergen Yalçın'ın, Cem Uzan döneminde Beşiktaş'tan İstanbulspor'a 400 bin liraya transfer olduğunu belirterek, parasının 300 bin lirasını alamayan Yalçın'ın Sedat Peker'e geldiğini iddia etti. Gizli tanık Poyraz, "Peker, Sergen'i anlından öptü. Sergen de bizden oldu. Etiler'deki bir bara Sergen ortaktı. Olgun Peker de o dönemde sosyeteye girdi" diye konuştu. O dönem de tek güvendiklerinin Veli Küçük olduğunu dile getiren gizli tanık Poyraz, "O zaman Veli Küçük'e amca diyorduk. O zaman derin devlet vardı. Vatan millet Sakarya uğruna mücadele veriyorduk. Meğer biz kullanılmışız. Şimdi devlete güveniyorum. O yüzden konuşuyorum" dedi.





'Polis ararken jandarma aracıyla düğüne gitti'



Gizli tanıkPoyraz, davanın sanıkları Sedat Peker ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük arasında yakın bağlantıları olduğunu da iddia etti. Küçük'ün Kocaeli İl Jandarma Komutanı olduğu döneme değinen gizli tanık Poyraz, "Veli Küçük o dönemde bizim arkamızdaydı. Polis tarafından aranan 2 kişiyi, Gebze Jandarma Komutanlığı'nda 15 gün boyunca sakladılar. Gebze adeta bizim Cumhuriyetimizdi" ifadelerini kullandı. Şike Davası'nın tutuklu sanığı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın düğünü olduğu dönemde, sanık Sedat Peker'in de polis tarafından arandığını anlatan gizli tanık Poyraz, "Otyakmaz'ın Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikahı, otelde de düğünü olacaktı. Sedat Peker, polis tarafından arandığı için düğüne gelmesi çok zordu. Bu dönemde Veli Küçük'ün yardımıyla Sedat Peker jandarma arabasında düğüne geldi. Daha sonra Sedat Peker'e hoş geldin sefası yapıldı. Sağ olsun Veli Küçük" diye konuştu.





'Veli Küçük'ün elini öpmez olaydım'



Gizli Tanık Poyraz, “Ben, Sedat Peker ve Olgun Peker İzmit Alay Komutanlığı’na gittik. Sedat Peker, Veli Küçük’e beni anlattı ‘çevresi oldukça geniş’ dedi. Veli Küçük’ün elini öptüm, keşke öpmez olsaydım. Biz devamlı İzmit Alay Komutanlığı’na gidiyorduk. Talimatları alıyordu. Sonra da nasıl hareket edeceğimizi konuşuyorduk" dedi.





'Arif Doğan da katılıyordu'



Paşakapısı Cezaevi’nin arkasında Sedat Peker’e ait bir yerde toplandıklarını anlatan gizli tanık Poyraz “Ya da Silivri’de bir otelde toplanıyorduk. Arif Doğan ve Muzaffer Tekin de oraya geliyordu. Ankara’da ise Sheraton Oteli’nde toplanıyorduk. İsim kaydetmeden kalıyorduk. Ankara’da bir arkadaşım Sedat Peker’in yanındaki adamları görünce “Ben bu adamları tanıyorum. Bunlarla senin ne işin var, seni de öldürürler’ ifadelerini kullandı.





Osman Yıldırım'da 6 duruşmadan men edildi



Bu arada duruşmaya ara verildiği sırada duruşma salonundan çıkan Danıştay dosyasının tutuklu sanığı Osman Yıldırım, davanın tutuklu sanığı emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin'e elinde bulunan kitabı fırlattı. Jandarma hemen olaya müdahale ederken, sanık Tekin de, "Bana bir fiske gelse bin jandarma elimden alamazdı" dediği duyuldu. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese de, "Burası duruşma salonu kimse kimseye vuramaz" dedi. Duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, olay anının duruşmanın görüntü kayıtlarından incelendiğini belirterek, Osman Yıldırım'ın, Muzaffer Tekin'e, kitap fırlatmak istediğinin tespit edildiğini söyledi. Başkan Özese Osman Yıldırım'ın 6 duruşmadan men edilmesine karar verildiğini açıkladı. Duruşma Gizli tanık Poyraz'ın dinlenmesi ile devam ediyor.







