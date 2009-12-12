Ergenekon davasında tahliye istemi

T24 - Birinci ''Ergenekon'' davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, dava konusu suçu aydınlatıcı bilgiler veren tutuklu sanık Ümit Sayın'ın ''etkin pişmanlık'' hükümlerinin uygulanma ihtimali dikkate alınarak tahliyesini istedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin görüşünü açıklayan Pekgüzel, tutuklu sanık Veli Küçük'ün talebi doğrultusunda, 1996-1998 yıllarını da kapsayacak şekilde, 1994-2000 yılları arasında Giresun Bölge Komutanlığında görev yaptığı dönemde PKK ve DHKP/C tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen terör eylemlerinin listesinin gönderilmesini talep etti.



Pekgüzel, Ümit Sayın'ın 7 Aralıkta yapılan duruşmadaki ifadesi sırasında gizli tanık olarak beyanda bulunduğunu açıkladığını belirterek, gizli tanığın kimliğinin açığa çıkması ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Sayın hakkında koruma tedbirlerinin uygulanmasını istedi.



Sayın'ın 7 Aralık tarihindeki ifadesinde dava konusu suçu aydınlatıcı bilgiler verdiğini dile getiren Pekgüzel, ''etkin pişmanlık'' hükümlerinin uygulanma ihtimali dikkate alınarak Sayın'ın tahliyesini talep etti.



Şengün'ün açıklaması



Savcı Pekgüzel'in mütalaasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Ümit Sayın'ın 7 Aralık 2009 tarihinde diğer sanıklara kapalı olarak yapılan oturumda, dosyada ''Gizli Tanık Anadolu'' olarak yer alan ifadenin kendisine ait olduğunu söyleyerek kimliğini açıkladığını belirtti.



Şengün, Ümit Sayın'ın 26 Mayıs 2009 tarihinde gizli tanık ifadesinin alınmasına rağmen ilgili yasalar doğrultusunda gizli tanık kimliğinin ortaya çıkmaması için ifade tutanağındaki tarihin bilinçli olarak 11 Nisan 2009 şeklinde yazıldığını açıkladı.



Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün, ardından dava dosyasına gelen cevap yazılarını okudu.



Buna göre, tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talebi doğrultusunda, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinden istenen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dosyası mahkemeye ulaştı.



Tutuklu sanık Doğu Perinçek'in talebi üzerine MİT Müsteşarlığından gelen yazıda da MİT müsteşarlarının dinlenmesinin izne bağlı olduğu belirtilerek, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un tanık olarak dinlenmesinin uygun görülmediği kaydedildi.



Vatanseverler Birliği Derneği Genel Başkanı Taner Ünal ile derneğin eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Cinali'nin tutuksuz olarak yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının, birleştirme kararı verilerek, dosyaya gönderildiği belirtildi.



Başkan Şengün gelen evrakları okurken, tutuklu sanık emekli Tuğgeneral Veli Küçük sanık sandalyesinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından duruşma salonunda yapılan muayenesinde, Küçük'ün tansiyonunun yüksek çıktığı belirtildi. Veli Küçük, sağlık görevlileriyle birlikte salondan çıkartıldı.



Davanın sonraki duruşması 28 Aralık pazartesi



Davanın bir sonraki duruşması 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin Mahkeme Heyetince alınan kararlar, Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı.



Buna göre, dava dosyasına gelen ''İmdat'' adlı gizli tanığın ifade suretlerinin beyanlarda ismi geçen dosya sanıklarına verilmesini kararlaştıran Mahkeme Heyeti, Osman Yıldırım ile ilgili belgelerde geçen sabit telefon numarasının Nisan-Mayıs 2006 tarihi itibariyle abone bilgilerinin Türk Telekom Müdürlüğünden istenmesine karar verdi.



Mahkeme Heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'a erteledi.



Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, tutuklu sanıklar Muzaffer Şenocak, Emin Gürses, Kemal Kerinçsiz, Hayrettin Ertekin, Hüseyin Görüm, Erkut Ersoy, Muhammet Yüce, Selim Akkurt, Hikmet Çiçek ve Nusret Senem'in tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü.

