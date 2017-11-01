Ergenekon davasında sanık olan avukat silahlı saldırıda öldürüldü

Ergenekon davası sanıklarından Av. Kutbettin Kaya İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yeşilköy de bulunan ünlü bir balık restoranında, yanında ailesi ve arkadaşlarının bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Kaya'ya ateş eden şahsın saldırıyı Uzi marka silahla gerçekleştirdiği öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı.

2 kişinin yaralandığı saldırıda polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, balık restoranında ve bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı.

Av.Kudbettin Kaya, Ergenekon yargılamaları sırasında Yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla Zekeriya Öz'ün talimatıyla gözaltına alınmış tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' iddiasıyla dava açılmıştı.