Ergenekon davasında karar çıkması bekleniyor

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden süren "Ergenekon" davasının görülmesine devam edilecek. Davada bugün karar çıkması bekleniyor.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile tüm sanıkların avukatları katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklardan Alparslan Aslan da getirildi.

Mahkeme heyetinin salona girmesinin ardından duruşmada, taraf yoklaması yapıldı. Duruşma savcısı, bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.



Duruşmada, alfabetik sıraya göre sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınıyor. Mahkemenin, beyanların tamamlanmasının ardından bugün kararını açıklaması bekleniyor.



Davanın 30 Kasım'daki duruşmasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, ''Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığının, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle bu dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen 'Ergenekon' adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir'' deniliyor.



Mütalaada, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisizlikle gönderdiği Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine saldırı davasının 8 sanığıyla ilgili dosyanın da değerlendirildiği belirtilerek, 32 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası, 199 sanığa beraat, bir sanığa düşme, bir sanığa ayırma, bir sanığa suç duyurusu yapılması ve bir sanığa da herhangi bir karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi talep ediliyor.

Ergenekon davası kapsamında yargılanan 26 sanığın, "ateşli silahlar kanununa muhalefet, kişisel verilen kaydedilmesi, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak, imzasız mektupla tehdit, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 6 ay ile 30 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada, Danıştay dosyası sanığı Alparslan Arslan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığın da ''örgüt üyeliği'' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Sanık Mahmut Güzel hakkında karar verilmesine yer olmadığı, sanık Murat Aplak hakkında da suç duyurusunda bulunulması öngörülen mütalaada, 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatına veya zamanaşımı ve ölüm nedeniyle davaların düşürülmesine karar verilmesi isteniyor.