-Ergenekon davasında 3 tahliye İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Mehmet Koral, Ersin Gönenci ve Osman Gürbüz tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, bir kısım taleplerin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Dosya kapsamı, delil durumu ve yatılan süre dikkate alınarak, 3 yılı aşkın süredir tutuklu olan Osman Gürbüz, Ersin Gönenci ve Mehmet Koral'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu diğer 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Kasım 2011'e erteledi. Bu arada, duruşma salonundaki CHP'nin Zonguldak ve İzmir teşkilatlarına üye izleyiciler, Balbay ve Haberal'ın tahliye edilmemesi üzerine mahkeme heyetini yuhaladılar. Bunun üzerine Başkan Özese, bu kişilerin kamera kayıtlarından tespit edilmesi için talimat verdi. Jandarma görevlileri tarafından izleyicilerin salondan ayrılmalarına izin verilmedi. Kameralardan tespiti yapılacak bu kişiler hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.