-''Ergenekon'' davasında 195. duruşma İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 195. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ile Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı Semih Tufan Gülaltay katıldı. Tutuklu sanıklar Ergün Poyraz, Fikret Emek, Hayrettin Ertekin ve Hüseyin Görüm ise duruşmaya gelmedi. Duruşma, Cumhuriyet Gazetesine molotofkokteyli atılması dosyasının tutuklu sanığı Bedirhan Şinal'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.