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Ergenekon davasına saat 14.00'e kadar ara verildi

08 Mayıs 2009 16:23

"Ergenekon" davasının bugünkü duruşmasına öğle arası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasının öğleden önceki oturumunda, daha önce savunmaları alınan ve sorguları yapılan tutuklu sanıklardan Oktay Yıldırım, Mehmet Demirtaş ve Muzaffer Tekin'e Mahkeme Başkanı Köksal Şengün ve üye hakimler tarafından, aralarında Danıştay saldırısının da bulunduğu çeşitli konularda yeniden sorular yöneltildi.

Duruşmaya daha sonra saat 14.00'e kadar ara verildi.

Öte yandan, mahkeme heyetinin bugün, Danıştay saldırısı davasının "Ergenekon" davası ile birleştirilmesine yönelik görüşünü açıklaması bekleniyor.

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