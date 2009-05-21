Ergenekon davasına mermiyle geldi

"Ergenekon" davasının 88. duruşması başladı. Duruşmada tutuksuz sanık Asım Demir'in savunması alınıyor. Cezaevine, bir mermi ile gelen tutuksuz sanık Fuat Turgut ise girişte dedektöre yakalandı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, Hayrettin Ertekin, Ergün Poyraz, Ümit Sayın, Selim Akkurt, Erkut Ersoy, Mehmet Adnan Akfırat, Doğu Perinçek ve Mete Yalazangil dışındaki 23 tutuklu sanık katıldı.



Tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk, Asım Demir, Atilla Aksu, Murat Özcan, Fuat Turgut, Yusuf Görüm ve Raif Görüm ile bu suçtan tutuksuz ancak başka suçtan hükümlü Sedat Peker de duruşmada hazır bulundu.



Duruşma, tutuksuz sanık Asım Demir'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.



Bugünkü duruşmada bu suçtan tutuksuz ancak başka suçtan hükümlü Sedat Peker'in de savunmasının alınması bekleniyor.



Üzerinde mermi çıktı



Bu arada cezaevine, bir mermi ile gelen tutuksuz sanık Fuat Turgut girişte dedektöre yakalandı. Jandarma, Turgut'un üzerindeki mermiye el koyarak adli işlem başlattı.



Daha sonra duruşma salonuna giren Turgut, gazetecilere merminin Çanakkale Zaferi'nde kullanılan mermilerden biri olduğunu ve bir Anzak komutanın hediye ettiğini söyledi.