Ergenekon davasına bakan hâkim ve savcılara 600 yıl hapis istemi

Ergenekon davasına bakan 8 eski hâkim ve savcı hakkında, 600 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcı hakkında, "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" ve çeşitli suçlardan, 3 ile 600 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından ''Ergenekon'' davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan 505 sayfalık iddianamede, aralarında CHP Milletvekili Dursun Çiçek ve Ferda Paksüt'ün de bulunduğu 13 kişi "şikayetçi" olarak yer alırken, eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin ''görevi kötüye kullanma'', ''görevi ihmal'', ''hürriyeti tahdit'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ve ''suç uydurma'' suçlarından 168 yıldan 600 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Hüsnü Çalmuk hakkında ''görevi kötüye kullanma'', ''görevi ihmal'', ''hürriyeti tahdit'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ile ''bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme'' suçlarından 30 yıldan 123 yıla, Ercan Fırat hakkında ''görevi kötüye kullanma'', ''görevi ihmal'', ''hürriyeti tahdit'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ile ''suç uydurma'' suçlarından 112 yıldan 406 yıla, Sedat Sami Haşıloğlu hakkında ''görevi kötüye kullanma'', ''görevi ihmal'', ''hürriyeti tahdit'' ve ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçlarından 84 yıldan 314 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fatih Mehmet Uslu için ''görevi kötüye kullanma'', ''görevi ihmal'', ''hürriyeti tahdit, ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ve ''suç uydurma'' suçlarından 84 yıldan 307 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, Nihat Topal'ın da ''görevi kötüye kullanma, ''görevi ihmal'', ''hürriyeti tahdit, ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ile ''suç uydurma'' suçlarından 67 yıldan 239 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş hakkında ''resmi belgede sahtecilik'', ''suç uydurma'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"İşkence'" suçundan HSK'ya suç duyurusu

Başsavcıvekili Aydıner ayrıca, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Bürosuna ''işkence'' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Cumhuriyet gazetesi başyazarı İlhan Selçuk, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uçkun Geray, ÇYDD Başkanı ve bilim kadını Prof. Dr. Türkan Saylan, Araştırmacı Erhan Göksel, Kuddusi Okkır, Yarbay Ali Tatar, Yüzbaşı Olgun Ural, Kaşif Kozinoğlu, Gaffar Okkır ve Albay Tanju Ünal'ın yargılandıkları ya da gözaltına alınmak istedikleri sırada farklı sebeplerden öldükleri kaydedildi.,

Terör suçundan dosyaları ayrıldı

Savcılık, 1 Temmuz 2016'da yapılan düzenlemedeki "terörle ilgili soruşturmaların suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla cumhuriyet başsavcılığınca yürütülmesi" hükmü kapsamında şüpheliler Özese, Çalmuk, Haşıloğlu, Fırat, Uslu, Topal, Pekgüzel ve Dalkuş hakkındaki ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçu ile ilgili soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu suçla ilgili evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Köksal Şengün hakkında kovuşturma kararı verilmemesi talebi

Dosya kapsamında Köksal Şengün'ün FETÖ üyesi olduğuna ya da terör örgütü lehine kasten işlem yaptığına dair delil bulunmadığını dikkate alan savcılık, Şengün'ün "Ergenekon" davasında, FETÖ üyesi olduğu dosya içerisindeki bilgilerden tespit edilen diğer üye hakimlerin aksine, birçok kararda karşı görüş bildirdiğini kaydetti.

Savcılık, dava süreci içerisinde Şengün'ün FETÖ lehine dosyada kararlar verilmemesi üzerine Bolu'ya düz hakim olarak tayin edilmesi hususları nazara alındığında suçu kasten işlediğine dair delil ve emare olmadığından, eyleminin disiplin suçunu gerektirebileceği hususları dikkate alınarak hakkında kovuşturma kararı verilmemesini istedi.