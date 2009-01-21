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Ergenekon Davası'na aynı heyetle devam

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davasındaki müdahil avukatlarının, mahkeme heyetinin reddi istemini kabul etmedi

21 Ocak 2009 02:00

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'' davasındaki müdahil avukatlarının, mahkeme heyetinin reddi istemini kabul etmedi.

''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine bir süre önce müdahil Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın avukatları Ali Koç ve Özkan Yücel tarafından yapılan ve mahkeme heyetinin reddini içeren talebe ilişkin dilekçe, aynı mahkemenin diğer heyetince incelendi.

Heyet, inceleme sonucu, ''Ergenekon'' davasına bakan Mahkeme Heyeti'nin reddi konusundaki talebi yerinde görmeyerek kabul etmedi.

Davaya bakan mahkeme heyeti, 19 Ocak Pazartesi günü yapılan duruşmada, müdahil Fincancı'nın avukatları Koç ve Yücel tarafından gönderilen dilekçede, mahkemenin resen davadan çekilmesi, bunun olmaması durumunda da heyetin reddi talebinde bulunduklarını bildirmişti.

Mahkemenin resen davadan çekilmesi için herhangi bir husus olmadığı gerekçesiyle bu istemin reddine karar verilirken, Mahkeme Heyeti'nin reddi konusundaki talebi içeren dilekçe ise incelenmek üzere aynı mahkemenin diğer heyetine gönderilmişti.

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