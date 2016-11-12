Ergenekon davası yetkisizlik kararı verilip Ankara'ya gönderildi

Yargıtay'ın bozulmasına karar verdiği Ergenekon davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yetkisizlik kararı vererek, Ergenekon dava dosyasını Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı geçtiğimiz günlerde mahkemelerinin yetkisiz olduğunu, dosyanın yetkili ve görevli Ankara'da kurulan örgütlü suçlarla görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talep etmişti.

Talebi karara bağlayan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm dosya kapsamı, yüklenen suçlar, suçların işlendiği yerler, arama ve yakalama işlemleri, sanıklar, sanıkların görevleri ve mağdurlar bir arada değerlendirildiği belirtilerek, kararda şu ifadelere yer verdi:

"Yüklenen suçun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs olması, suçun mağduru olan hükümetin Ankara'da bulunması, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı'nın; Başkanı ve Genelkurmay Karargahı'nda görevli subayların sanık olmaları, sanıkların görevli oldukları Genel Kurmay Karargahı'nın Ankara'da bulunması, Yine Ankara'da Danıştay üyelerine yönelik 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Öldürmeye teşebbüs' suçlarıyla Anayasa'yı ihlal ve diğer bazı suçların işlendiği iddiasıyla yapılan yargılamada yüklenen eylemlerin çoğunun işlendiği yerin Ankara olması, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 12. ve devamı maddelerdeki sıralı yetki kurallarına göre yetkide ağırlık merkezinin Ankara olması hususları bir arada değerlendirilerek mahkememizin yetkisiz olduğu ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkili ve görevli olduğu sonucuna varılmıştır."

Ankara'ya gönderiliyor

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemelerin yetkisiz olduğunu belirterek, dosyayı yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

21 Nisan'da bozuldu

21 Nisan'da Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 275 sanıklı Ergenekon Davası'na ilişkin 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozmuştu. Yargıtay, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini belirtmiş, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamamasını da esastan bozma gerekçeleri yapmıştı.