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Ergenekon davası yarına ertelendi

Birinci “Ergenekon” davasının bugün görülen duruşması yarına ertelendi.

24 Ağustos 2009 03:00

Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırılara ilişkin 8 sanıklı dava dosyasının birleştirilmesiyle 94 sanıklı hale gelen birinci “Ergenekon” davasının bugün görülen duruşması yarına ertelendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davanın öğleden sonraki bölümü, İP Genel Başkan Yardımcısı ve Talat Paşa Komitesi Genel Sekreteri Ferit İlsever'in savunmasıyla devam etti.

Mahkememe Heyeti, bugünkü oturumun tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı yarın saat 09.30'a erteledi.

İlsever, yarınki duruşmada savunmasını yapmayı sürdürecek.

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