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Ergenekon davası kapsamında aranan kişi teslim oldu İZMİR (A.A) 

20 Ağustos 2011 00:00

-Ergenekon davası kapsamında aranan kişi teslim oldu İZMİR (A.A) - 19.08.2011 - Ergenekon davası kapsamında arandığı bildirilen bir kişi, İzmir'de polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Ulusal Kanal'ın Van bürosunda görev yaptığı ve Ergenekon davası kapsamında hakkında arama kararı çıkardırıldığı öğrenilen İ.G, çalıştığı televizyonun İzmir bürosuna geldi.  Buradan polisi arayarak yerini bildiren İ.G, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından televizyon bürosundan alınarak Bozyaka'daki İzmir Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına götürüldü. İfadesine başvurulmak için hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenilen İ.G'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildiği bildirildi.

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