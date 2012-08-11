Ergenekon davası gizli tanığı: Velioğlu, 'Gonca Kurişi bir an önce temizleyin' dedi

Ergenekon davasında dinlenen gizli tanık 'Ahmet', Hüseyin Velioğlu’nun, Gonca Kuriş için yanında bulnan kişilere, ‘’'Şu kadını bir an önce temizleyin'' dediğini de duydum dedi.

25 yıla yakın bir süre Hizbullah içinde yaşadığını belirten gizli tanık, "Hizbullah’ın devlet içindeki bir güç tarafından kurulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ergenekon davasında dinlenilen gizli tanık 'Ahmet', ''Hizbullah terör örgütünün, devletin içindeki bir güç tarafından kurulup, yönlendirildiğini ve korunduğunu düşünüyorum'' dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada beyanı alınan gizli tanık 'Ahmet', 20-25 yıl Hizbullah terör örgütünün içinde kaldığını belirterek, örgütün cemaatleri dışında İran'la irtibatı bulunan kişiler konusunda hassasiyet gösterdiğini, bunun da kendisinde başka bir yere verilmek üzere bilgi toplandığı izlenimi yarattığını söyledi.

1994-95 yıllarında cemaatin içinden bazı arkadaşlarının kaybolduğunu, hiçbir zaman arkadaşlarının örgüt tarafından kaçırılıp, sorgulandıktan sonra öldürüldüklerini düşünmediğini anlatan gizli tanık ''Ahmet'', bunları cemaatin içinde yer alan JİTEM'le bağlantısı olan kişilerin yaptığını düşündüğünü kaydetti.

Hüseyin Velioğlu'nun, dünyanın en güvenli evinde dahi olsa kendisini rahat hissetmediğini belirten gizli tanık 'Ahmet', şunları söyledi:

''Gaffar Okkan'ın şehit edilmesinin kesinlikle ve kesinlikle örgüt tarafından yapılamayacağını düşünüyorum. Devletin içinde bazı güçlerin yardım etmesi gerekir. Örgütün, devletin içindeki bir güç tarafından kurulup, yönlendirildiğini ve korunduğunu düşünüyorum.''

'Gonca Kuriş'i bir an önce temizleyin'

Gonca Kuriş'le ilgili bilgisi sorulan gizli tanık ''Ahmet'', ''Gonca Kuriş'in televizyonlara çıkıp, alimmiş gibi konuşması tepki çekiyordu. Hüseyin Velioğlu'nun ona diş gıcırdattığını biliyorum. Yanındakilere, 'Şu kadını bir an önce temizleyin'' dediğini de duydum'' dedi.

Özkök'ün ifadesi Balyoz'a

Gizli tanığın beyanlarının tamamlanmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanıklar ve avukatlarına tanık dinleme taleplerini ayrıntılı olarak sunmaları için 7 gün süre verildiğini söyledi.

Öte yandan geçen hafta dava kapsamında tanık olarak dinlenen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün ifade tutanaklarının 'Balyoz Planı' dava dosyasına gönderilmesi kararlaştırıldı.

Özese, Özkök'ün beyanlarının duruşma tutanaklarıyla birlikte ilgili mahkemelere gönderilmesine karar verildiğini belirterek, duruşmayı 13 Ağustos Pazartesi gününe erteledi.

Özkök, tanıklığı sırasında 'Balyoz Planı' davasıyla ilgili beyanda da bulunmuştu. Mahkemenin kararı üzerine, Özkök'ün beyanları bu davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.