Ergenekon davası ertelendi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 kişinin yargılandığı Ergenekon davasının bugün görülen duruşmasında sanıklar son savunmalarını yaptı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs 2019 tarihine bıraktı. Bu duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Yargıtay, Nisan 2016'da aldığı kararda eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönündeki itirazını haklı bulmuş ve bunu bozma nedeni olarak saymıştı.

Ayrıca Yargıtay, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini de bozma nedeni yapmıştı.