Ergenekon Büyükanıt'ın eşi ve kızını da izlemiş

Ergenekon klasörlerinde Büyükanıt’ın kızı ve eşinin yakın arkadaşlarının izlendiğine ilişkin belge var. Büyükanıt’ın kızı Bengü’nün, Özkök ve Örnek ailelerinin oğullarıyla “çok iyi arkadaş” olduğu not edilmiş



Sabah gazetesinin haberine göre; eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ailesinin özel hayatı fişlenirken, kızının eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök ve darbe dünlükleri ile gündeme gelen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek'in oğullarıyla olan arkadaşlığının da yakın takibe alındığı ortaya çıktı.



İkinci Ergenekon iddianamesinin eklerinde yer alan belgelerde Bengü Caymaz (Büyükanıt) için Gürler Özkök, Tolga ve Burak Örnek için "arkadaşlıkları çok iyi" deniliyor. Darbe hazırlığı suçlamasıyla Ergenekon sanığı olan eski Jandarma Genel Komutanı emekli orgeneral Şener Eruygur'un bilgisayarından çıktığı iddia edilen "Org. Büyükanıt" dosyasında yer alan bilgilere göre, Büyükanıt ailesi 2 yıl süreyle yakın takibe alınmış. Yaşar Büyükanıt'ın 1. Ordu ve Kara Kuvvetleri komutanları olduğu 2003-2005 yıllarında ailesi hakkında 5 ana başlıkta fişleme yapılmış. Fişleme, Yaşar Büyükanıt'ın TSK'daki yakın çalışma arkadaşları, akraba ve sivil çevresi, eşi Filiz Büyükanıt'ın hangi komutan eşleri ile samimi olduğu, sivil çevresi ve alışveriş yaptığı işyeri sahipleri, kızı Bengü'nün asker çocuklarının yanı sıra sivil arkadaşlarını da içeriyor.



Telefonları da belirlenmiş



Büyükanıt'ın kızı Bengü'nün, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün oğlu Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in oğulları Tolga ve Burak'la yakın arkadaş olduğu belirtilen belgelerde şu ifadelere yer veriliyor:

İş arkadaşı olan Korg. Hayri Güner'in oğlu Tolga Güner ve Ekip Filmin patronları Burak-Tolga Örnek kardeşler ile de iyi derecede samimiyeti vardır. Hilmi Özkök'ün oğlu Gürler Özkök ile de diyaloğu mevcuttur." Yaşar Büyükanıt'ın TSK'daki çalışma arkadaşları, kullandıkları telefonlar, hangi telefonun kim tarafından kullanıldığını da içeren dosyada eşi Filiz Büyükanıt'ın hangi asker eşleriyle yakın ilişki içinde olduğu, alışveriş yaptığı mağazalar ve bu kişilerin özellikleri de yer alıyor.



Belgeden örnekler



"Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt'ın yakın olduğu resmi çevresi şu şekildedir:" Emekli Korgeneral Hakkı Baha Tüzüner'in eşi Gönül Tüzüner. Tümgeneral Ahmet Turmuş'un eşi Rukiye Turmuş. Korgeneral Engin Alan'ın eşi Emine Alan. Tümgeneral Nejat Bek'in eşi Şivezat Bek. Ora. Özden Örnek'in eşi Sevil Örnek. Emekli Org. Doğu Aktulga'nın eşi Tülay Aktulga. Büyükanıt'ın devredaşı emekli Kd. Bnb. Turhan Soyaltan'ın eşi Ferhan Soyaltan. Büyükanıt'ın devredaşı emekli general Özer Altınışık'ın eşi Oya Altınışık. Korg. Zafer Özkan'ın eşi Fethiye Raşan Özkan. KKK Protokol Şube memurlarından Pakize K. "Filiz Büyükanıt'ın sivil hayattaki yakın çevresi ise şu şekildedir" Sevim Ö. : TSK'dan emekli sivil memur. Resmi zevat ve eşlerine çok yakın bir isim. Fatma Umut K. : 1978 doğumlu. Bodrum Rixos Hotel'de çalışmaktadır. Babası asker. Avadis K: 1959 Sivas doğumlu Ermeni. Briz Kuyumculuk çalışanlarından... Önder Ö: Emekli asker. Büyükanıt ailesinin sivildeki en güçlü sırdaşı.

