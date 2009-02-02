Ergenekon bombalarını bilirkişi inceleyecek

Ümraniye'de ele geçirilen ve imha edilerek 'delillerin karartılmasına neden olduğu' iddia edilen bombaları inceleyecek bilirkişi heyetine, jandarma ve polisten altı isim verildi.



Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ümraniye'de ele geçirilen bombaları incelemek üzere oluşturacağı bilirkişi heyeti için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 3'er isim bildirildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarının incelenmesi amacıyla bilirkişilik yapabilecek bilgi ve deneyime sahip uzman isimleri istediği Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 3'er kişilik liste gönderildi.



Jandarma Genel Komutanlığı listesinde Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli bir jandarma yüzbaşı, Lojistik Başkanlığı'nda görevli bir jandarma teknik başçavuş, İstanbul Bölge Komutanlığı'nda görevli bir ordu donatım başçavuş, Emniyet Genel Müdürlüğü listesinde de Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkan Yardımcısı, yine Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdür Vekili ile bu birimde görevli bir polis memuru yer aldı.



Mahkeme heyeti, Ümraniye'de ele geçirilen bombaları incelemek üzere bu isimlerden bir bilirkişi heyeti oluşturacak.

