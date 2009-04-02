Ergenekon bombaları imha edildi

Ergenekon soruşturması kapsamında Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasının, Küçükçekmece'de bir şirkete ait alanda imha edildiği bildirildi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen "Ergenekon" davası dosyasına İstanbul Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıda, Ümraniye'de ele geçirilen 27 adet el bombasının imha öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflarının 19 Temmuz 2007 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.



Bombalardan 18'inin MKE yapımı ve 2'sinin RFX Amerikan menşeli olduğu, 20 tanesinin gövde içerisinde bulunan patlayıcı maddelerinin tek tek alındığı kaydedilen yazıda, "Bu el bombalarının gövdelerine ait maşa kısmından da fünyeleri sökülüp saniyeli fitille irtibatlandırılmış, gövde içerisinden çıkan kendi patlayıcısı ile imhaları sağlanmıştır" denildi.



Yazıda, bombalara ait 20 adet gövde ve 20 adet fünyesi olmayan maşa grubunun herhangi bir tehlikesi bulunmadığından adli emanete verilmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.



4 tane DM 41 ve 3 tane M26 model toplam 7 el bombasının da gövde içinde bulunan patlayıcı maddelerinin ise pres halinde bulunması nedeniyle ayırma işleminin gerçekleştirilemediği ifade edilen yazıda, bunların maşa kısmındaki fünyelerin ayrıldığı belirtildi.



Yazıda, ayrılan maşa grubuna ait fünyelerin saniyeli fitille irtibatlandırılıp, el bombalarının gövdesindeki kapsül yuvalarına yerleştirildiği kaydedilerek, gövde, patlayıcı ve kapsülün tamamının imha edildiği bildirildi.



Yazıda, imha işleminin ardından 7 tane fünyesi olmayan maşa grubu ile 18 MKE yapımı, 2 RFX Amerikan menşeli el bombası gövdeleri ve kapsülü olmayan toplam 27 adet maşa grubunun adli emanete verilmek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği anlatıldı.



İmha için yer tahsisi



Yazıda, Ümraniye'de 12 Haziran 2007'de bulunan bombaların İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Haziran 2007 tarihli el koyma ve imha kararı gereğince gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra en kısa ve uygun zamanda imha edildiği bildirildi.



İmha işleminin İstanbul Valiliğinin 17 Ağustos 2006'da tahsis ettiği Küçükçekmece Kayabaşı Köyü sınırlarında bulunan Marmara İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait boş alanda gerçekleştirildiği kaydedildi.



İstanbul Valiliğinin onayladığı saha tahsisi belgesinde ise ele geçirilen bu tür malzemelerin mevzuata uygun olarak imha edilmesi için söz konusu şirketle görüşüldükten sonra Küçükçekmece Kayabaşı Köyü'ndeki arazinin tahsis edildiği belirtildi.



Şirketin işletmelerine ait alanları ve sahaları vahamet arz etmeyen durumlarda, işletmenin işleyişini engellemeyecek ve en az bir gün öncesinden belirtilmek suretiyle kullanılmasında herhangi bir sakınca görmediği yer alan belgede, şirketin çevre emniyetiyle yardımcı unsurların da ilgili kurum tarafından karşılanması şartıyla kabul ettiği belirtildi.

