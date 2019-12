Ergenekon baskını ÇYDD bağışlarını katladı

39 bin kız çocuğunu okulla tanıştıran, 29 bin üniversiteliye de burs veren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapılan baskınlar tepki topladı. Bazı vatandaşlar derneklerin önünde kuyruğa girip bağış yapmaya başladı.



Türkiye’nin her tarafından derneği arayan vatandaşlar gerek manevi gerekse maddi her türlü desteğe hazır olduklarını söylüyor. Genel Başkan Türkan Saylan da operasyonların ardından derneğe yapılan bağışların arttığını açıkladı. Saylan ayrıca gözaltına alınan her ÇYDD üyesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.





Sorgulamalar sürüyor



Ergenekon soruşturması kapsamında, yurt çapında 83 ayrı noktada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 kişinin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Soruşturmayı yürüten savcıların talimatıyla gözaltına alınan zanlıların tümü, İstanbul'a getirildi. 39 kişinin bir bölümü Terörle Mücadele Şubesi’nde, bir bölümü ise Organize Suçlar Şubesi’nde tutuluyor.



Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, Giresun Üniversitesi Rektörü Osman Metin Öztürk, Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörü Mustafa Yurtkuran, 19 Mayıs Üniversitesi'nin eski rektörü Ferit Bernay ve İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu'nun sorgularına bugün başlanması bekleniyor.



‘Baba Beni Okula Gönder’ kampanyasını yürüten Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen'in sorgusunun ise tamamlandığı bildirildi.



Gözaltındaki kişiler için cuma gününe kadar savcılıktan süre alındığı, ifadelerin tamamlanması halinde polisin bu süreyi beklemeden gözaltındakileri adliyeye sevk edebileceği belirtildi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin merkezi ve şubelerinde el konulan bilgisayarların bir bölümü de, gerekli yedeklemenin yapılmasının ardından sahiplerine teslim edildi.