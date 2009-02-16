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'Ergenekon, Bakü'ye uzandı'

Azeri basını Ergenekon soruşturmasının Bakü’ye uzandığını yazdı: Türkiye’den bir grup ajan gönderildi.

16 Şubat 2009 02:00

Azeri basını Ergenekon soruşturmasının Bakü’ye uzandığını yazdı: Türkiye’den bir grup ajan gönderildi


Ergenekon davasında yargılananların Azerbaycan bağlantılarını araştırmak için Bakü’ye, Türkiye’den bir grup ajanın gönderildiği ileri sürüldü.

Azerbaycan’ın “Yeni Müsavat” gazetesinin manşetten duyurduğu habere göre, Ergenekon sanıklarının, özellikle de Tuğgeneral Veli Küçük’ün bağlantılı olduğu kişilerle görüşmeler yapılması hedefleniyor.

Haberde, gerekli görüldüğü takdirde bazı kişilerin sorgulanmak üzere Türkiye’ye götürüleceği de iddia ediliyor. Türkiye’den giden ekibin görüşmek istediği kişilerin başında, 8 Şubat’ta “Veli küçük’le röportaj” yazısını hazırlayan 'Zabil Mügabiloğlu' adlı Azeri gazetecinin bulunduğu bildiriliyor.

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