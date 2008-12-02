'Ergenekon bağlantısı PKK'yı bitirir'

Ergenekon bağlantısının ortaya çıkması durumunda PKK'ya bakışın değişeceğini belirten DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları siyasî çevrelerde yankı buldu. Ergenekon bağlantısının ortaya çıkmasıyla PKK'ya bakışın değişeceği noktasında bölge siyasetçileri, Demirtaş'la hemfikir.



Ekmen: Solcu mu, sağcı mı



Demirtaş'ın tespitlerine AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, ilginç bir çağrıyla cevap verdi. 'Solculuk' yaklaşımının 'doğru ancak trajik bir değerlendirme' olduğunu vurgulayan Ekmen, "DTP'lilerden bu söylemi Diyarbakır'da, Batman'da, Hakkari'de miting alanlarında da tekrarlamalarını beklerim." dedi. DTP'nin mitinglerde 'solcu' kimliğinden bahsetmediğine dikkat çeken Ekmen, şöyle devam etti: "Ömürlerini kimlik siyaseti yaparak tüketmiş bir hareketin Kürtlerin bölge arenasında kendilerini temsil imkânı buldukları bir yapıya, 'onlar sağcı, biz solcuyuz' diye mesafe koymasını yadırgıyorum. DTP bölgede vatandaştan oy isterken 'biz sol bir partiyiz' diye mi oy istiyor? 'Biz Kürt kimliğinin ve Kürt söyleminin temsilcisiyiz' diyor. Kürt kimliğini bölgesel olarak ortaya koyan bir yönetime neden sağcılık veya solculuk adına mesafe konuyor?"



Ekmen, Ergenekon'un aydınlatılmasının Kürtler açısından çok önemli olduğu görüşünde. Terör örgütü PKK'nın Ergenekon davasına mesafeli durduğuna dikkat çekerken şunları kaydediyor: "Demokrasinin gelişmesi ve gerçek anlamda demokratik, sivil bir devlet olmamız için tüm bağlantı ve iddialar sonuna kadar araştırılmalı. Bir bağlantı varsa, elbette ki bugüne kadar değişik sebeplerle bu harekete destek veren herkesin düşünce dünyası allak bullak olacaktır. Herkes kendi konumunu yeniden değerlendirecektir." Ekmen, DTP'nin argümanlarını sorgulamak için yerel seçimleri beklememesi gerektiğini vurguluyor. 22 Temmuz seçimlerinde bölge halkının gerekli mesajı verdiğini hatırlatıyor. 22 Temmuz mesajını algılayamayan DTP'nin yerel seçim sonuçlarını da doğru analiz edemeyeceğini ileri sürüyor.



Bozyel: Kanıtlanırsa müthiş olur



HAK-PAR Genel Başkanı Bayram Bozyel, DTP'lileri 'nabza göre şerbet vermek'le suçluyor. "Solcularla konuştukları zaman solcu olurlar, bölgede ise dinî argüman kullanırlar." diyen Bozyel, DTP'nin ilkesiz bir politika izlediği düşüncesinde. Bozyel, "Tutumları nedir belli değil. Zaten DTP'nin bölgedeki oy kaybı zikzak politikasından kaynaklanıyor." diye konuşuyor. Bozyel, 'Ergenekon-PKK' bağlantısının ortaya çıkmasının ise PKK'nın bitişi anlamına geleceğinin altını çiziyor. Bu sonucun PKK'ya destek veren Kürtler için büyük bir hayal kırıklığı olacağını vurgulayan Bozyel, şöyle devam ediyor: "Ergenekon-PKK ilişkisi henüz bir iddia düzeyindedir, ama ispatlanırsa müthiş sonuçları olur. Bu durum PKK'nın bitişi olur. Bu kirli tezgâha bulaşan herkes destek kaybeder." DTP'nin Doğu ve Güneydoğu'da ciddi şekilde sorgulandığına işaret eden Bozyel, "DTP, Van'ı, Bingöl'ü, Ağrı'yı, Siirt'i kaybettiğinde sorgulanmıştı. Diyarbakır'ı kaybetmesi bu sorgulamanın derinleşmesi demektir. Bölgede hem AKP'den hem de DTP'den bir soğuma var." ifadelerini kullanıyor.



Canan: Derine inilmeli



Eski CHP Hakkari Milletvekili Esat Canan da Ergenekon'un aydınlatılmasını çok önemli buluyor. Canan, şu görüşleri dile getiriyor: "Ergenekon, faili meçhullerle bağlantılı. Biraz daha derine inilirse bölgedeki bütün olayların failleri ortaya çıkar. Ergenekon'un ortaya çıkması Kürtlerin yararınadır. Eğer Ergenekon ile PKK arasında bağlantı ortaya çıkarsa PKK'ya güven kalmaz. Aslında bunları ortaya çıkarmak da devletin elinde. Bu aynı zamanda terörle mücadelenin en önemli boyutudur."



