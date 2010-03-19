Ergenekon bağlantılı çeteye polis baskını

T24 - Ergenekon sanıkları İbrahim Şahin ve Muzaffer Tekin’le bağlantılı çeteye operasyon düzenlendi. Çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen Ahmet Memiş’in Tekin ve Şahin’le fotoğrafları bulundu.



Ergenekon soruşturması kapsamında ele geçirilen fotoğraflar, İzmir merkezli yeni bir gözaltı dalgasına neden oldu. 8 ili kapsayan operasyonda aralarında astsubay ve polislerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Milliyet gazetesinin haberine göre, grubun liderliğini yaptığı iddia edilen işadamı Ahmet Memiş’in, Ergenekon sanıkları emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin ve Emniyet Özel Harekât Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin’le bağlantılı olduğu saptandı.



Memiş’in telefon kayıtlarında Ergenekon soruşturması kapsamında ele geçirilen silahların Seferberlik Tetkik Kurulu’na ait olduğunu söylediği tespit edildi.



Alınan bilgiye göre, Tekin ve Şahin’in İzmir’deki bir grupla ilişkisini saptayan İstanbul Savcılığı, bilgi ve bulgularını İzmir’deki özel yetkili savcılığa iletti.





Gizli toplantı



Yapılan araştırmalar sonunda, Şahin’in, Danıştay saldırısı öncesi İzmir’de kaldığı, bu süreçte Tekin’le sık sık görüştüğü, Tekin’in, sık sık Bornova İl Jandarma Komutanlığı’na gittiği, buraya emniyet amiri E.E.’nin de çağrıldığı, aynı dönemde, Tekin’in telkinleriyle, Şahin’in, İzmir Bornova’daki NETTO adlı işyerinde bazı toplantılar yaptığı saptandı. Toplantıları Balıkesir Susurluk doğumlu, NETTO adlı işyerinin sahibi Ahmet Memiş’in gerçekleştirdiği, toplantılara, Memiş dışında, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı İzmir Seferberlik Tetkik Kurulu’ndan emekli G.A., Şahin’in İzmir’e geldiğinde şoförlüğünü yapan Konyalı kuruyemişçi E.B., emniyet amiri Erkılınçoğlu, Alsancak Diş Hastanesi Başhekimi A.Ş., Alsancak TCDD Liman Şefliği görevlisi H.S., dershane müdürü L.K.’nin de katıldığı anlaşıldı.



Bu takipler sırasında, Ahmet Memiş’le birlikte faaliyet gösterdiği öne sürülen iki kişinin yönettiği iki ayrı çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, Memiş’in, Tekin ve Şahin’le çekilmiş fotoğrafları bulundu.



İzmir’deki teknik takip sürerken, İstanbul Başsavcılığı, Şahin ve bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri gözaltına aldı. İzmir polisi ise Memiş ve görüştüğü kişilere yönelik takibini sürdürdü. İddialara göre, tutuklu bulunan Şahin’in ilişkilerini Memiş ile G.A. sürdürdü. Oluşturulan suç örgütünün birçok cebir, yaralama, dolandırıcılık, çek-senet tahsilatı, ihale yolsuzluğu olayına karıştığı belirlendi. Teknik takipler sırasında birçok Ergenekon şüphelisi ile bağlantısı saptanan Memiş’in, kendisini derin devletin temsilcisi olarak tanıttığı, Seferberlik Bölge Tetkik Kurulları’nın büyük bölümünü kendisinin kurduğunu, Ergenekon’a yönelik operasyonlarda bulunan silahların Seferberlik Tetkik Kurulu’na ait olduğunu söylediği belirlendi. Seferberlik Tetkik Kurulu’ndan emekli G.A.’nın ise tahsilat yapılacak kişilere ilişkin bazı gizli bilgileri bulduğu anlaşıldı.





Düğmeye basıldı



Bu gruba yönelik yapılan teknik takip sonunda düğmeye basıldı ve “Ahmet Memiş grubuna” yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Sivas, Kars, Zonguldak’ta eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Memiş, G.A., astsubay K.Y., Ege Hastanesi Müdür Vekili N.K., Diş Hastanesi Başhekimi A.Ş., dershane müdürü L.K., emekli Albay N.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 el bombası, 2 boş el bombası kutusu, kalaşnikof parçaları ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İzmir polisinin Kayseri’de yakaladığı Memiş hakkında önceden verilmiş arama kararı bulunduğu da anlaşıldı. Astsubay K.Y. de Memiş’le birlikte Kayseri’de gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan emekli Astsubay İ.G.’nin ise Ergenekon sanığı Albay Levent Göktaş’ın güvenlik firmasının ortaklarından olduğu anlaşıldı.





Kafede gizli toplantı



Yapılan araştırmalarda eski Emniyet Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’in Danıştay saldırısı öncesi Ergenekon sanığı emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin ve çete lideri olduğu öne sürülen Ahmet Memiş’le İzmir Bornova’da bir kafede toplantılar yaptığı ortaya çıktı.





