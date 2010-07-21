-ERGENEKON AVUKATI ERGÜL'E 11,5 YIL HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül hakkında, ''davanın hakim ve savcılarına hakaret etmek, göreve ilişkin sırrı açıklamak ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarını işlediği iddiasıyla 3 yıl 3 aydan 11,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorlu Cumhuriyet Savcısı Özgür Bozkurt tarafından hazırlanan 3 sayfalık iddianame, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Cumhuriyet savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın ile 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Köksal Şengün, üye hakimler Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu mağdur olarak yer aldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 29 Aralık 2009 ve 30 Aralık 2009 tarihli oturumları sırasında kullandığı ibareler nedeniyle şüpheli Ergül hakkında suç ihbarının bulunulduğu belirtilen iddianamede, Ergül'ün Cumhuriyet savcıları ve mahkeme heyetine yönelik olarak iddia ve savunma sınırlarını aşan sözler sarfettiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Ergül'ün kullandığı tabirlerin, savunma hakkının öngördüğünün ötesinde ilgilileri yönünden hakaret unsuru içerir vasıfta bulunduğu ve şüphelinin duruşma sırasında ''gizli tanık 17''nin kimliği konusunda beyanda bulunarak üzerine atılı suçu işlediği ileri sürüldü. İddianamede, Ergül hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''hakaret'' ve ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 11,5 yıla kadar hapis cezası istendi.