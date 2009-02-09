Ergenekon Avrupa Birliği raporunda

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunda Ergenekon davası da yer aldı. Türkiye’ye dava için destek verilirken adil yargılama uyarısı da yapılıyor.



Avrupa Birliği’nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu, aynı yürütme organı olan Avrupa Komisyonu gibi her yıl aday ülkelerin müzakere süreçlerini değerlendiren bir rapor yayınlıyor. AP’deki Türkiye raporları çoğu zaman yanlı olmakla eleştirilse de, AB’nin tüm gruplarının temsil edildiği Parlamento’nun resmi görüşü olarak kayıtlara geçiyor.



11 Şubat’ta AP Dış İlişkiler Komitesi’nde oylanarak AP Genel Kurulu’na sevk edilecek olan yeni raporun da herhangi bir bağlayıcılığı yok. Ancak rapora ilk kez Ergenekon davasının girmiş olması Avrupa Birliği’nin de yargılama sürecini yakından izlediğini göstermesi açısından önemli. İşte Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporundan satırbaşları:



* Türkiye’nin AB reformlarında son 3 yıldır devam eden yavaşlamadan endişe duyuyoruz. Türk hükümetinden 2005 yılında taahhüt ettiği reform sürecine devam konusunda siyasi iradesini ispatlamasını istiyoruz.



* Ergenekon suç örgütü sanıklarının yargılanmaya başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Örgütün devlet kurumlarına sızan uzantılarının bütünüyle ortaya çıkarılması için yetkilileri soruşturmayı sürdürmeye teşvik ediyoruz. Sanıklara muameleyle ilgili olumsuz haberlerden endişe duyuyor, Türk makamlarından sanıklara adil yargılanma hakkı sunmalarını ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkıca bağlı kalmalarını istiyoruz.



* Daha önceki kapsamlı Anayasa reformu çabalarının başörtüsü tartışmasıyla sonuçlanmasından ve toplumu daha fazla kutuplaşmasına yol açmasından üzüntü duyuyoruz. Temel özgürlükler ve insan haklarının korunmasını merkeze alacak yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yeniden başlaması için hükümete çağrı yapıyoruz.



* 2008 yılında TBMM’deki iki partinin kapatılması istemiyle açılan davalardan endişe ediyoruz.



* Yargı mensuplarının siyasi tartışmalara müdahil olmamasını güvence altına alarak yargının tarafsızlığını ve mesleki yetkinliğini güçlendirecek sistematik çabalara acil ihtiyaç duyuluyor.

