'Ergenekon, Atatürkçüler'in lehine sonuçlanacak'

Emekli Tümgeneral Osman Özbek, Ergenekon soruşturması sürecinin Atatürkçüler'in lehine sonuçlanacağını savunarak, ``Bu yönetim değiştiği zaman aynı şeyler, yani bu yönetimin kullandığı dinleme cihazlarının tamamı kulvar değiştirecek. O zaman bunları kim kurtaracak?'' dedi.



Bir konferansa katılmak üzere Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne gelen Emekli Tümgeneral Osman Özbek, hükümetin kendi sonunu hazırladığını öne sürdü. Kendisine `Dikkat et' dendiğini beliryen Özbek, ``Ben de hazırım. Hiç sorun değil. Bu süreç bir sene de sürebilir, iki sene de sürebilir. Dayanacağız ama bunun sonucunda kazanan Türkiye olacak, vatanseverler olacak. İşbirlikçiler kesinlikle olmayacak'' dedi.



Oyu yüzde 38'e düşen AKP'nin Anayasa'yı değiştiremeyeceğini savunan Özbek, Atatürkçüler'in cadı olarak görüldüğünü ileri sürerek, şöyle devam etti:



``Halbuki cadı değil bu Atatürkçüler. Kimseye de zararları yok. Prof. Dr. Mehmet Haberal 25 tane ödül aldığı için mi cadı? Prof. Dr. Haberal, 2 bin tane böbrek ve karaciğer ameliyatı yaptığı için mi alınıyor? 31 yaşında ilk naklini yaptığı için mi cadı? Yani sen uluslararası 25 tane ödül almış bir insanı kalkıp içeri atıyorsun. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Ama Türkiye'nin geleceği açısından bütün bunlar deşifre edilecek. Deşifre ettikten sonra da bunlar bir daha iktidara gelemeyecek şekilde kimlikleri ortaya çıkacak, düşünceleri ortaya çıkacak ve yargılanma sırası onlara gelecek diye düşünüyorum. Yani ben ümitsiz değilim.''



Emekli Tümgeneral Osman Özbek, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan bazı isimlerin konuşmadığının hatırlatılması üzerine ise bu konuyu telefon dinlemelerine bağladığını söyledi. Telefon dinlemelerine, sonradan bazı kayıtların eklenip komplo kurulduğunu öne süren Özbek, bu sebeple kişilerin `Hiç olmazsa mahkeme sonuçlanana kadar susayım' şeklinde taktik geliştirebileceğini öne sürdü. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'ün normalde susmayacağını söyleyen Osman Özbek, ``Ben de Sinan Aygün ile karşılaştığımda iki defa `Sinan Bey niye konuşmuyorsunuz' diye sordum. Kendisi de `Zamanı gelince konuşacağım' dedi. Onun opsiyonu 5-6 ay bana göre'' diye konuştu.





