Ergenekon artık yok!

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polis operasyonlarına artık isim verilmeyeceğini belirterek, operasyonlara isim verme yerine kodlama sistemine geçildiğini bildirdi.



Atalay, MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in, 'Polis operasyonlarına verilen 'Ergenekon' gibi isimlerin, alaycı ve küçük düşürücü tarzda kullanıldığı ve bu isimlerin hangi birim tarafından, ne gerekçeyle verildiğine' ilişkin soru önergesine, yazılı yanıt verdi.



Soru önergesine konu olan soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimat doğrultusunda başlatıldığını, bu soruşturmaya emniyet birimlerince herhangi bir isim verilmediğini belirten İçişleri Bakanı Atalay, şunları kaydetti:



'Güvenlik kuvvetlerimiz, özellikle örgütlü suçlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlardaki olası karışıklıkların önlenmesi, soruşturma sırasında gizliliğin sağlanması gibi tamamen mesleki ve teknik gerekçelerle operasyonlara isim verebilmektedir. Ancak, Bakanlığımızca yapılan yeni düzenlemeyle, operasyonlara isim verme yerine kodlama sistemine geçilmiştir.'